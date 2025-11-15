Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ονειρο η επέκταση της τουριστικής σεζόν με τις ελάχιστες διεθνείς θέσεις

Όνειρο θερινής νύχτας παραμένει η επέκταση της τουριστικής σεζόν τον χειμώνα, καθώς από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο στον Αερολιμένα Καλαμάτας είναι προγραμματισμένες μόλις 11.315 διεθνείς θέσεις, την ώρα που συνολικά στην Ελλάδα οι θέσεις της χειμερινής περιόδου ανέρχονται σε 6,3 εκατ.. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν το σημερινό μέτρο της ζήτησης και δείχνουν πόσο μεγάλη απόσταση χωρίζει τη Μεσσηνία από την πραγματική καθιέρωση χειμερινού τουρισμού.

Το 81% των θέσεων της χώρας συγκεντρώνεται στην Αθήνα, ενώ άλλο ένα 15,2% στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ποσοστά μικρότερα του 3% για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς. Ακόμα και καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί στα νησιά –όπως Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα και Χανιά– καταγράφουν ελάχιστες διεθνείς πτήσεις τη χειμερινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχικότητα παραμένει κυρίαρχη σε όλη τη χώρα.

Στη Μεσσηνία το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο. Αν η περιοχή θέλει πράγματι να αποκτήσει χειμερινό τουρισμό και δεν αρκείται στις διακηρύξεις των συνεδρίων, θα χρειαστεί να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς πτήσεις και, κυρίως, να διασφαλίσει ότι τα ξενοδοχεία της θα παραμένουν ανοιχτά, καθώς σήμερα τα περισσότερα λειτουργούν μόνο τη θερινή σεζόν. Διαφορετικά, η κίνηση θα συνεχίσει να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε επισκέπτες από την Αττική και μόνο για τα Σαββατοκύριακα, τα τριήμερα, τα Χριστούγεννα και τη γιορτή της Υπαπαντής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της χειμερινής περιόδου, η πρώτη πτήση του 2026 στον Αερολιμένα Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο από την Ελβετία. Στο σύνολο των 11.315 θέσεων, το 28% αφορά προγραμματισμένες πτήσεις από τη Γερμανία, το 20,4% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 15,3% από την Ελβετία, 12,3% από τη Σουηδία, 10,7% από τη Δανία, ενώ ακολουθούν η Τσεχία (5%), η Γαλλία (3,3%), η Φινλανδία (3%) και η Ολλανδία (1,7%).

Ευοίωνο στοιχείο θεωρείται ο αυξημένος αριθμός θέσεων από τη Γερμανία τον Μάρτιο, που ίσως υποδηλώνει μεγαλύτερη διάθεση ταξιδιών νωρίτερα από την έναρξη της θερινής περιόδου.

Περισσότερα στοιχεία στους πίνακες