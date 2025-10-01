Ζητήματα αντοχής και πρασίνου στην Πλατεία Υπαπαντής: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στην πλατεία Υπαπαντής, ύστερα από τη συζήτηση που προέκυψε με αφορμή την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Η πλευρά της αντιπολίτευσης εστίασε στην αντοχή των υλικών και στην έλλειψη πρασίνου, ενώ από τη Δημοτική Αρχή υπήρξε παραδοχή πως θα χρειαστούν βελτιώσεις.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης έθιξε την ποιότητα κατασκευής του έργου, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχουν ζητήματα ακόμα που θα χρειαστούν άμεσες ή μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Ο ίδιος, παρατήρησε πως με την παρέμβαση που έγινε δεν προέκυψε κάτι καινούργιο, χρήσιμο και πιο ενδιαφέρον στην περιοχή. Ακόμα, σχολίασε πως τα αυτοκίνητα δεν έχουν αποκλειστεί πλήρως και πως εισέρχονται μέσα, λέγοντας σε άλλο σημείο πως θα μπορούσαν να φυτευτούν κάποια δέντρα σε καίρια σημεία προκειμένου η πλατεία να μην θυμίζει “τηγάνι” το καλοκαίρι.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπενθύμισε πως το έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2024, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα υλικά της μελέτης του 2018, σχολιάζοντας πως κάποια φαινόμενα που παρατηρήθηκαν με αποκολλήσεις πλακών οφείλονταν και στις διελεύσεις βαρέων οχημάτων. Ο ίδιος, επικαλούμενος την επιβλέπουσα υπηρεσία σημείωσε πως τα όποια θέματα έχουν αντιμετωπιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης πρασίνου. Ο κ. Κουτραφούρης πρόσθεσε πως αν προκύψουν μικρές αστοχίες σε μεμονωμένα σημεία, γίνεται άμεσα αντικατάσταση και αποκατάσταση, σε συνεννόηση με τον εργολάβο.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως λίγο πριν τη γιορτή της Υπαπαντής στις αρχές του 2025 η εικόνα της πλατείας δεν ήταν η πρέπουσα και ότι υπήρχαν κακοτεχνίες, λέγοντας πως οι πλάκες θα έπρεπε να αντέχουν, όπως αυτές της κεντρικής πλατείας όπου ανεβαίνουν συνεχώς φορτηγά για να στήσουν εξέδρες κ.τ.λ..

Ο επιβλέπων μηχανικός Γιώργος Σπυρόπουλος υπογράμμισε πως ο μελετητής δεν ήθελε να βάλει ψηλά δέντρα για να μην καλυφτεί η εκκλησία, λέγοντας πως είναι θέμα της δημοτικής αρχής για το αν θα προχωρήσει σε άλλες ενέργειες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, είπε χαρακτηριστικά πως «προφανώς η ανάπλαση δεν μας ικανοποιεί», τονίζοντας πως χρειάζονται βελτιώσεις. Ο ίδιος σχολίασε πως το έργο ξεκίνησε πριν την εποχή της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, με μια έκπτωση 55%. «Πλέον, τέτοιου τύπου έργα δεν μπορούν να γίνουν, γι’ αυτό και όλες οι εκπτώσεις φτάνουν το πολύ μέχρι 10% για να μπορέσουν να υλοποιηθούν» κατέληξε.

Πάντως, τα παράπονα κατοίκων για το πίσω σημείο του ναού (από την πλευρά της Φαρών) συνεχίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλάκες, τονίζοντας πως κάποιες εξ αυτών προεξέχουν και δημιουργούν προβλήματα στους περαστικούς. Πέρυσι άλλωστε είχε σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός στο συγκεκριμένο σημείο, με τις όποιες παρεμβάσεις να μην δείχνουν μέχρι στιγμής ομαλοποίηση της κατάστασης.