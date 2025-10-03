Στην αποστρατεία Πάνου ο Καρβέλας

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, ο δήμαρχος, με αισθήματα ευγνωμοσύνης, εξέφρασε την αναγνώριση του Δήμου Πύλου - Νέστορος για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή

του κ. Πάνου στην επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων “Ναυαρίνεια”, που τιμούν διαχρονικά την ιστορική ναυμαχία κι ενισχύουν τον δεσμό του Δήμου με το Πολεμικό Ναυτικό. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος ΠΝ Χρήστος Σασιάκος, στελέχη και απόστρατοι του Πολεμικού Ναυτικού, σε κλίμα συγκίνησης και συναδελφικής αναγνώρισης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Π. Καρβέλας σημείωσε: “Ο κ. Ανδρέας Πάνος υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια πολύτιμος συνεργάτης και αληθινός φίλος του Δήμου μας. Με το ήθος, την αφοσίωση και την αγάπη του για τον τόπο και την ιστορία μας, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη των «Ναυαρινείων» και στην ενίσχυση του δεσμού μας με το Πολεμικό Ναυτικό. Εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου Πύλου - Νέστορος, τον ευχαριστώ από καρδιάς για την ανεκτίμητη προσφορά του. Του ευχόμαστε να απολαύσει με υγεία, χαρά και δημιουργικότητα τη νέα σελίδα της ζωής του, έχοντας πάντοτε την αγάπη και την εκτίμησή μας”.