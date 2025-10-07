Πυρ και μανία εκπαιδευτικοί και γονείς για την κατάσταση στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας - Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δ.Σ. (βίντεο)

Εκπαιδευτικοί και γονείς μετέφεραν για μια ακόμα φορά την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα σχολεία σε πολλά μέτωπα, προειδοποιώντας πως θα καταφύγουν σε κινηματικές και νομικές ενέργειες αν δεν αλλάξει κάτι στο τοπίο άμεσα.

Τον λόγο πήραν ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά και ο γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Οι ίδιοι ζήτησαν η πάγια προκαταβολή να καταβάλλεται σε συγκεκριμένα αδιάλειπτα χρονικά διαστήματα χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζονται τα παραστατικά, οι προμήθειες από τον Δήμο (χαρτικά, γραφική ύλη, απορρυπαντικά, καθαριστικά) να παραδίδονται εγκαίρως στα σχολεία, όταν καθυστερούν οι διαγωνισμοί ή αδυνατούν οι τεχνικές υπηρεσίες να αποκαταστήσουν άμεσα βλάβες να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα σχολεία την παγία, να λυθεί το πρόβλημα επικοινωνίας με τον Δήμο και να οριστεί υπεύθυνος υπάλληλος που να μπορεί να απαντήσει στις απορίες και τα ζητήματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες, να απλοποιηθούν συνολικά οι διαδικασίες, να γίνει πρόσληψη απαραίτητων τεχνικών για δημιουργία ειδικής τεχνικής υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε επισκευές βλαβών – φθορών, καθώς και την άμεση διενέργεια ελέγχων αντισεισμικής προστασίας και πυρασφάλειας. Παρεμβάσεις έκαναν και άλλοι εκπαιδευτικοί-γονείς, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να γίνει διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση για την αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας, έτσι ώστε να σταματήσει η δικαιολογία των περιορισμένων δυνατοτήτων λόγω της ισχνής οικονομικής βοήθειας από το κράτος. Μεταξύ άλλων τονίστηκαν προβλήματα στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο και στο Ειδικό Δημοτικό, στο 7ο Δημοτικό, στο 13ο Δημοτικό, στο 18ο Δημοτικό και στο 3ο Γυμνάσιο, μεταφέροντας οι συμμετέχοντες στην παράσταση διαμαρτυρίας την αγανάκτηση τους τόσο για τα άλυτα επί σειρά ετών ζητήματα, όσο και για τις «πλαστικές» -όπως τις χαρακτήρισαν- απαντήσεις που έλαβαν στην αίθουσα του Δ.Σ.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος, επικρίνοντας την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία αλλά και την εικόνα που βγάζει προς τα έξω η πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια μίλησαν ο αρμόδιος για τα έργα στα σχολεία Παναγιώτης Κάτσος, και ο τέως αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης, σχολιάζοντας πως γίνονται προσπάθειες με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος ώστε να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις καθημερινά.

«ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΚΕ» Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στη συνέχεια η συζήτηση… εκτροχιάστηκε, καθώς σε πρώτο χρόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, αρνήθηκε το λόγο σε συμβούλους της αντιπολίτευσης, καθώς το θέμα ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Κανάκη, προκύπτοντας έντονος διάλογος με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο. Ακολούθησε αντιπαράθεση μεταξύ μελών της αντιπολίτευσης και της δημοτικής αρχής, επιτρέποντας τελικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθεί όποιος άλλος ήθελε. Ο Βασίλης Κανάκης επανέλαβε την πρότασή του για δημιουργία μιας ηλεκτρονικής, ψηφιακής πλατφόρμας, υπό μορφή ιστοσελίδας και εφαρμογής οπού εκεί θα μπορούν ανά πάσα στιγμή οι διευθυντές να καταγράφουν τα αιτήματα τους. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός προέτρεψε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει στα σχολεία τα 4 εκατ. ευρώ που εισέπραξε ο Δήμος το καλοκαίρι του 2025, κάνοντας λόγο για πολιτική διαχείριση και όχι ανθρώπινη από πλευράς Δ.Α. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, εξήγησε μεταξύ άλλων πώς έχει η κατάσταση με τις δωρεές στα ειδικά σχολεία και πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν, ξεκαθαρίζοντας σε άλλο σημείο πως η παγία προκαταβολή πρέπει να υπακούει στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως καλώς διεκδικούνται πράγματα, ωστόσο παρατήρησε πως αδικείται η προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο. Ο ίδιος υπενθύμισε πως διατίθενται από δημοτικούς πόρους άλλες 400.000 ευρώ για την καθαριότητα των σχολείων, εκτιμώντας πως σε σχέση με πέρυσι η εικόνα των κτηρίων είναι καλύτερη φέτος. Ο κ. Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως η κατάργηση των σχολικών επιτροπών ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που προκάλεσε προβλήματα και ότι διατέθηκαν όσες παγίες χρειάζονταν προς τα σχολεία, ενημερώνοντας πως θα διατεθούν στην εκπαίδευση άλλες 450.000 ευρώ που περισσεύουν από τον προϋπολογισμό. Ο ίδιος στη συνέχεια ανέλυσε τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στη Δημοτική Επιτροπή, πληροφόρησε πως με μια ειδική κάρτα οι διευθυντές θα μπορούν να αποφεύγουν την ταλαιπωρία την τραπεζών και να ταχτοποιούν εκκρεμότητες των σχολείων τους.

Να σημειωθεί πως η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος για σήμερα στις 3 μ.μ..