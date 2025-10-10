Προτάσεις για ονοματοδοσία οδών της Καλαμάτας

Κάλεσμα συμμετοχής με κατάθεση προτάσεων στην ονοματοδοσία οδών της Καλαμάτας, στους κατοίκους της πόλης, απευθύνει η Δημοτική Κοινότητα.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Παναγιώτης Λύρας αναφέρει ότι “η ονομασία των δρόμων και των πλατειών αποτελεί πράξη μνήμης και ταυτότητας. Μέσα από τα ονόματα που επιλέγουμε, τιμούμε την ιστορία και τους ανθρώπους του τόπου μας, αναδεικνύουμε τον πολιτισμό και τις αξίες που μας ενώνουν και αποτυπώνουμε τη συλλογική ψυχή της Καλαμάτας.

Οι προτεινόμενες ονομασίες μπορούν να αφορούν: Ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Μορφές του πολιτισμού, των γραμμάτων, της τέχνης και της παράδοσης. Τοπωνύμια, στοιχεία της φύσης ή μνήμες που αξίζει να διατηρηθούν ζωντανές”.

Οι προτάσεις κατατίθενται: στο e-mail της Κοινότητας [koinotita.kalamatas@kalamata.gr] ή γραπτώς στο γραφείο της Κοινότητας (Αριστομένους 33, Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 24133 Καλαμάτα.

“Με τη συμμετοχή των πολιτών, η Κοινότητα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ζωντανός θεσμός δημοκρατίας, που αφουγκράζεται την κοινωνία, τιμά το παρελθόν και σχεδιάζει με ευθύνη το μέλλον της πόλης μας”, παρατηρεί ο κ. Λύρας.