Κλείνει το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Κυπαρισσία

Πρόκειται για ακόμη μια υπηρεσία που αποψιλώνεται από τη Κυπαρισσία και γενικότερα από τη περιοχή της Τριφυλίας που έχει δει μεγάλη συρρίκνωση υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα κατάστημα που εξυπηρετούσε τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, καθώς ήταν το μοναδικό κατάστημα στη Τριφυλία καθώς στις υπόλοιπες πόλεις λειτουργούν πρακτορεία.

Την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της εξέφρασε χθες με ανακοίνωση του γραφείου του και ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης ζητώντας την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης καλώντας τους βουλευτές να τοποθετηθούν επί του θέματος. Αναλυτικά στην ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του δημάρχου σημειώνεται: «Σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, «λουκέτο» πρόκειται να μπει, άμεσα, σε εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και στο υφιστάμενο κατάστημα ΕΛΤΑ, στην πόλη της Κυπαρισσίας. Ενός καταστήματος, που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, στην έδρα του Δήμου Τριφυλίας και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες, αγρότες, ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της, για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο, του εν λόγω ταχυδρομικού καταστήματος, χωρίς μάλιστα καμία προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, που είναι και αυτή που πλήττεται περισσότερο. Καταδικάζει δε, τη σχετική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ και ζητεί την άμεση ανάκλησή της καθώς, το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία συναλλαγής, για εξόφληση λογαριασμών, καταβολή συντάξεων και πολλών άλλων ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην Τριφυλία. Η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια, την αύξηση της ταλαιπωρίας των πολιτών, πολύ περισσότερο εκείνων της τρίτης ηλικίας και εκείνων με κινητικές δυσκολίες και τον διάχυτο προβληματισμό τους και αβεβαιότητα για το αύριο, αφού μια τέτοια απόφαση δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, η Τριφυλία βιώνει την υποβάθμισή της, με αυτή την απόφαση και δυσάρεστη εξέλιξη, που την επηρεάζει αρνητικά και προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της, αλλά λογικές κόστους και κέρδους. Φαίνεται ξεκάθαρα, τα τελευταία χρόνια, πως η ελληνική περιφέρεια, μέσω της μη διατήρησης δημόσιων υπηρεσιών, οδεύει προς την ερημοποίησή της. Ελπίζουμε, έστω και την τελευταία στιγμή, στην επανεξέταση αυτής της απόφασης, από την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και καλούμε τους βουλευτές μας, να τοποθετηθούν επί του θέματος. Ζητάμε δε, από όλους, το αυτονόητο: Να μην οδηγηθεί σε μαρασμό και βέβαιο θάνατο, η Ελληνική επαρχία!».

Κ.Μπ.