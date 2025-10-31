Πόρους και προσωπικό ζητούν οι δήμαρχοι Πελοποννήσου

Αυτό τονίστηκε στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, με κεντρικό σύνθημα “Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί, δεν επαιτεί, σχεδιάζει και απαιτεί”. Ακόμα, οι αυτοδιοικητικοί της Πελοποννήσου εξέφρασαν την αντίθεση τους στην μεταφορά των Πολεοδομιών εκτός Δήμων και στην αφαίρεση πόρων από τα έσοδα που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τάχθηκαν υπέρ της πολυπόθητης μεταρρύθμισης, για ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, που θα στηρίζεται στην αποκέντρωση και το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Αναλυτικά, τα μέλη της γενικής συνέλευσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου επισήμαναν, για άλλη μια φορά, ότι “οι Δήμοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες αρμοδιότητες με μειωμένους πόρους και περιορισμένα μέσα και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «φτωχός συγγενής» του Κράτους. Η καθημερινή λειτουργία τους δοκιμάζεται από τη συσσώρευση προβλημάτων: οικονομικών, διοικητικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος που δεν αποκλιμακώθηκε. Ενώ οι δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας έχουν θετική τροχιά και το πλεόνασμα στο τέλος του 2025 θα έχει φτάσει τα 9,1 δις ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ακόμα δέσμια μνημονιακών υποχρεώσεων του παρελθόντος, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανώτατο όριο αποδόσεων (πλαφόν) στους ΟΤΑ στο ποσό των 3.958 εκ. ευρώ”.

Διατυπώθηκε από το σύνολο των μελών της συνέλευσης ότι “οι Δήμοι δεν συμμετέχουν ισότιμα στη διανομή του «μερίσματος ανάπτυξης» της χώρας και εξαρτώνται από την καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων από το Κράτος, προκειμένου να καταφέρουν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και να συνεχίσουν να λειτουργούν”. Οι αυτοδιοικητικοί της ΠΕΔ Πελοποννήσου ομόφωνα συμφώνησαν ότι πρέπει να διεκδικήσουν δυναμικά: “α) Την κατακόρυφη αύξηση των πόρων τους με περαιτέρω αύξηση των ΚΑΠ, με εφαρμογή όσων προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας και ο Ν.3852 /2010, την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους στους δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα, και τις ΔΕΥΑ, ώστε να μην χρειαστεί να μεταφερθεί αυτό στους δημότες. Στόχος τους είναι η λειτουργική αυτοτέλεια, οικονομική ανεξαρτησία και ενεργειακή αυτονομία. β) Την ενίσχυση των Δήμων με νέο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους καθώς και την δυνατότητα πρόληψης και εκτός ετήσιου προγραμματισμού για έκτακτες περιπτώσεις, λόγω της μείωσης του προσωπικού τους”. Εξέφρασαν, επίσης, ομόφωνα την αντίθεση τους στην μεταφορά των Πολεοδομιών εκτός Δήμων, στην αφαίρεση πόρων από τα έσοδα που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), στη συγχώνευση των ΔΕΥΑ κι επανέλαβαν το πάγιο αίτημα τους για την κατάργηση του τέλους ταφής.

Τέλος, απέναντι στην επιμονή σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας που δεν ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των δήμων σε σχέση με τους άλλους βαθμούς διοίκησης, σημείωσαν ότι “είναι επιτακτική ανάγκη η πολυπόθητη μεταρρύθμιση, που αναμένεται εδώ και χρόνια, όσον αφορά ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, που θα στηρίζεται στην αποκέντρωση και το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων λειτουργίας του, χωρίς επικαλύψεις, με βάση τις αρχές της αποκέντρωσης, της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας”.