Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Εργαζομένων Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Καλαμάτας

Το νέο Δ.Σ. συγκροτούν:

Πρόεδρος: Μανώλης Καμουτσής. Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κουτίβας. Γραμματέας: Βασίλης Πανταζόπουλος. Ταμίας: Ανδρέας Μανωλακάκης. Μέλος: Ηλίας Λιανός.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, “το νέο Δ.Σ. καλείται να χειριστεί τα δυσκολότερα εργασιακά προβλήματα από την σύσταση της Φιλαρμονικής, συμπεριλαμβανομένων την ρύθμιση και αποτύπωση των συγκεκριμένων όρων απασχόλησης των μουσικών, την σύγχρονη λειτουργία της

Φιλαρμονικής ως μουσικού - εκπαιδευτικού συνόλου, την συμμετοχή σε ευρύτερες κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και πάγιες διεκδικήσεις, όπως η πρόβλεψη οργανογράμματος με σκοπό την πρόσληψη νέων μουσικών, η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, των μουσικών οργάνων και του γενικότερου μουσικού εξοπλισμού και της συλλογικής εμφάνισης του σώματος.

Στην προσπάθειά του αυτή το Δ.Σ. προβλέπει την συνεργασία του και την αρωγή της δημοτικής αρχής, με την οποία έχει ήδη αιτηθεί για την αναγνώριση και την επίλυση των προβλημάτων.

Το Δ.Σ. με την στήριξη της Ομοσπονδίας της ΠΟΚΠ-ΟΤΑ, στην οποία το Σωματείο είναι μέλος, είναι έτοιμο να καταθέσει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές λύσεις για όλα τα προβλήματα με αμοιβαία ωφέλεια. Το Δ.Σ. θα ταχθεί εναντίον σε κάθε παρανομία, παρατυπία και αδιαφορία για την αποκατάσταση των εργασιακών ζητημάτων, για τα οποία θα αγωνιστεί με κάθε θεμιτό μέσο”.