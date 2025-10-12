Απεργία οικοδόμων την Τρίτη

Σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο δηλώνει ότι “απαιτούμε: Το νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά να αποσυρθεί εδώ και τώρα! 7Ωρο - 5νθήμερο – 35ωρο. Αυξήσεις στα μεροκάματα. Να κηρυχθεί υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργοδότες. Αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσήμων. Κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο. Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς”.

Μεταξύ άλλων, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας, αναφέρει ότι “το νομοσχέδιο - τερατούργημα για το 13ωρο δεν έρχεται να λύσει κανένα από τα προβλήματά μας. Δεν θα δώσει διέξοδο στο δυσβάσταχτο κόστος ζωής, στην ακρίβεια, στους υπέρογκους λογαριασμούς, στην ακριβή στέγη, στους πλειστηριασμούς των κατοικιών μας, στο τσακισμένο σύστημα υγείας. Όλα τα προβλήματα παραμένουν και θα οξυνθούν. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Ν.Δ. για το 13ωρο λύνει ζητήματα μόνο για τους μεγαλοεργοδότες. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους. Θα έχουν την ελευθερία να εκμεταλλευτούν, ακόμη περισσότερο, τον ιδρώτα της δουλειάς μας, να συμπιέσουν προς τα κάτω μεροκάματα και μισθούς. Απαιτούν από τους εργαζόμενους να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, με τα ελάχιστα, για να αυξήσουν τα κέρδη τους. «Βοήθα με φτωχέ, να μη σου μοιάσω», μόνο σ’ αυτό πιστεύουν”.