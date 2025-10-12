eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025 16:30

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
φωτο αρχείου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Σύμφωνα με το tempo24news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00, όταν ο πατέρας του 17χρονου τον πήγε σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις