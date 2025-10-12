Πρωτοβουλία για Δημόσιο, Ασφαλή και Ποιοτικό Σιδηρόδρομο: Επαναλειτουργία και όχι διάλυση του σιδηροδρόμου

Σε σχετική της παρέμβαση τονίζει: «Στις 24/9/2025 το ΥΠΕΝ, μέσα από τον μηχανισμό του ΤΕΕ, προκήρυξε προμελέτες κόστους ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή των μετρικών σιδηροδρομικών γραμμών Κορίνθου - Καλαμάτας και Κορίνθου - Μεγάρων σε ποδηλατόδρομο! Πρόκειται για μία κίνηση πρόδηλης αποκάλυψης της κυβερνητικής πολιτικής διάλυσης του σιδηροδρόμου στη χώρα. Η "Πρωτοβουλία για έναν Δημόσιο, Ασφαλή και Ποιοτικό Σιδηρόδρομο" εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στα σχέδια αυτά και θα αγωνιστεί μαζί με τις τοπικές κοινωνίες για να μην ναρκοθετηθεί το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Το σχέδιο που προωθείται, είναι ένα σχέδιο καταστροφικής αλλοίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον επίπλαστο σκοπό δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής. Σχέδιο καταστροφής ενός δικτύου, που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και των κοινωνικών δεσμών της Πελοποννήσου, αλλά και μιας πολύτιμης υποδομής που μπορεί και πρέπει να επαναλειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές, προς όφελος των πολιτών. Η Πελοπόννησος έχει κάθε λόγο να διαθέτει ένα αξιόπιστο και ασφαλές μέσο μεταφοράς, που θα συνδέει τα αστικά κέντρα με τα παράλια και την ενδοχώρα και αυτό είναι ο σιδηρόδρομος.

Η εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου, αλλά και τα σχέδια για αλλαγή της χρήσης των δικτύων, είναι πολιτική επιλογή, ως συνέχεια των πολιτικών των τελευταίων δεκαετιών, που οδήγησαν στην ιδιωτικοποίηση και τη διάλυση ενός δημόσιου αγαθού, που θα έπρεπε να εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες. Η τελευταία αυτή εξέλιξη είναι το επιστέγασμα αυτών των πολιτικών και για αυτό γίνεται πρόχειρα, αβάσιμα, χωρίς διαβούλευση και με αλλότριους σκοπούς.

Αναλυτικά: Η σιδηροδρομική γραμμή είναι μόνο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και χαρακτηρίζεται ως ύψιστης περιφερειακής σημασίας από το Εθνικό και το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο. Αντίθετα η δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής εις βάρος της σιδηροδρομικής δεν προκύπτει από κανένα υπερκείμενο σχεδιασμό. Το τεράστιο κόστος 3,5 εκ. ευρώ, μόνο για την εκπόνηση προμελέτης μετατροπής του σιδηρόδρομου σε ποδηλατόδρομο, και μάλιστα από ίδιους πόρους του Δημοσίου, δείχνει ότι καμία σχέση δεν έχει αυτό το έργο με ορθή διαχείριση πόρων ή το δημόσιο συμφέρον. Το κόστος της σιδηροδρομικής υποδομής μόνο στο δίκτυο Κόρινθος - Καλαμάτα ανέρχεται σε 2,5 - 3 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος της συνολικής υποδομής σε όλη την Πελοπόννησο κυμαίνεται από 5 ως 6 δισ. ευρώ. Έχει επίσης γίνει ριζική ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός με επιδομή βαρέος τύπου (80 εκατ. € από ΠΕΠ Πελοποννήσου 2004-2009). Η διάλυση μιας τέτοιας υποδομής συνιστά οικονομικό έγκλημα.

Οι τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοικήσεις έχουν ζητήσει την ανάταξη και επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Καμία διαβούλευση δεν έχει γίνει σε επιστημονικό ή τοπικό επίπεδο.

Η δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής εις βάρος της σιδηροδρομικής είναι καταστροφική για το περιβάλλον, γιατί ο πραγματικός σκοπός της κίνησης αυτής είναι η προστασία των συμφερόντων των εταιρειών διαχείρισης των πανάκριβων αυτοκινητοδρόμων της Πελοποννήσου, για να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα εμφάνισης ανταγωνισμού στο μέλλον και να συνεχίσουν να βγάζουν εγγυημένα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ από τα διόδια.

Η σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά και πολιτιστικά έργα της νεότερης Ελλάδας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα αποτέλεσε βασικό άξονα εμπορίου, συγκοινωνίας, εξυπηρετώντας μετακινήσεις πολιτών και προϊόντων σε ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα. Τώρα το 2025 στον βωμό εξυπηρέτησης μικρών και μεγάλων συμφερόντων, κινδυνεύει με διάλυση. Η μετατροπή της υποδομής σε ποδηλατόδρομο είναι προσχηματική. Σε όλα τα επιτυχημένα παραδείγματα από το εξωτερικό, οι ποδηλατόδρομοι είναι αστικοί ή περιαστικοί. Όποτε έχουν μεγάλο μήκος υποστηρίζονται από σιδηροδρομικούς σταθμούς για λόγους λειτουργικότητας και διασύνδεσης, δηλαδή τελείως αντίθετα από την πρόταση της διοίκησης του ΤΕΕ.

Παράλληλα με τη ναρκοθέτηση της μεταφορικής ικανότητας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο μέσω του παραπάνω σχεδίου, για ό,τι απομείνει από τη σιδηροδρομική υποδομή προγραμματίζεται ιδιωτικοποίηση - παραχώρησή της σε ελβετικό σχήμα, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση της υποδομής. Ως Πρωτοβουλία δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια αυτά και υποστηρίζουμε την πλήρη λειτουργία του σιδηροδρόμου ως μεταφορικού πυλώνα με αξιοποίηση του εγχώριου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού για λειτουργία με ασφάλεια και προς όφελος των πολιτών.

Η "Πρωτοβουλία για έναν Δημόσιο, Ασφαλή και Ποιοτικό Σιδηρόδρομο" καλεί τους αρμόδιους φορείς (κυβέρνηση και ΤΕΕ) και όσους σχεδιάζουν αυτήν την απαράδεκτη κίνηση, να παγώσουν κάθε σχέδιο αποξήλωσης των σιδηροδρομικών γραμμών της Πελοποννήσου. Καλούμε το σύνολο της κοινωνίας να αγωνιστεί μαζί με τους φορείς προάσπισης του σιδηροδρόμου και τους τοπικούς φορείς της Πελοποννήσου, για να αντισταθούν στους σχεδιασμούς διάλυσης του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Εκφράζουμε την πάγια και τεκμηριωμένη θέση μας ότι η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο μπορεί και πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης του δημόσιου δικτύου μεταφορών, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των ιδιωτικών ομίλων. Ενός σχεδίου που θα αποκαθιστά τον σιδηρόδρομο ως κοινωνικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό και θα εγγυάται την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας».