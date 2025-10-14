Δηλώσεις συμμετοχής για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι

«Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι προετοιμασίες για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι έχουν ξεκινήσει. Αν θες κι εσύ να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή τώρα μέσα από τις αιτήσεις πληρωμάτων ή εθελοντών και γίνε κομμάτι της μεγάλης μας γιορτής» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περσινή διοργάνωση, του 2025, χαρακτηρίστηκε ως μια από τις καλύτερες του θεσμού, παρελαύνοντας πάνω από είκοσι γκρουπ και κάτι παραπάνω από 3 χιλιάδες καρναβαλιστές όλων των ηλικιών. Ως προς τις ημερομηνίες, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η τελευταία Κυριακή του Καλαματιανού Καρναβαλιού 2026 θα πέσει στις 22 Φεβρουαρίου και η Καθαρά Δευτέρα στις 23 του μήνα.

Τ.Αν.