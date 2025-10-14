Seatrac χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη

Πάντως, το να μένουν διαθέσιμα τα Seatrac τη στιγμή που η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει ολοκληρωθεί, φαντάζει παράτολμη πρωτοβουλία, ιδίως από τη στιγμή που πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τ.Αν.
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 21:09
Seatrac χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψηΓράφτηκε από τον Τάσος Ανδρικόπουλος
«Σημειώνεται ότι τα Seatrac σε Κορδία και Μ. Μαντίνεια διατηρήθηκαν για τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμένουν ενεργά για μια εβδομάδα ακόμα» τονίστηκε σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας την περασμένη Παρασκευή, δίχως να δοθούν διευκρινίσεις γιατί δεν ίσχυσε το ίδιο για αυτά της Ανατολικής Παραλίας.
Πάντως, το να μένουν διαθέσιμα τα Seatrac τη στιγμή που η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει ολοκληρωθεί, φαντάζει παράτολμη πρωτοβουλία, ιδίως από τη στιγμή που πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κατηγορία Σχόλια