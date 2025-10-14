Seatrac χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη

«Σημειώνεται ότι τα Seatrac σε Κορδία και Μ. Μαντίνεια διατηρήθηκαν για τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμένουν ενεργά για μια εβδομάδα ακόμα» τονίστηκε σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας την περασμένη Παρασκευή, δίχως να δοθούν διευκρινίσεις γιατί δεν ίσχυσε το ίδιο για αυτά της Ανατολικής Παραλίας.