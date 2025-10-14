Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το... κουβάρι μετά τις 2 συλλήψεις (βίντεο)

Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται τόσο ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης όσο και ο επίσης 22χρονος συνεργός του.

Ολα ξεκίνησαν σήμερα λίγο πριν τις 10.30 το πρωί όταν ένας 22χρονος βρέθηκε μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε αυτοβούλως, αναφέροντας πως είχε συμμετοχή στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Αμμος» της Φοινικούντας.

Υπέδειξε δε τον επίσης 22χρονο δράστη, ο οποίος είναι φίλος του με καταγωγή από τη Βρετανία και ο οποίος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

Μέχρι αυτή την ώρα πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στο διπλό φονικό, παρά τα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρος του, δεν είχε ομολογήσει, ούτε μιλούσε καθόλου για το έγκλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 22χρονοι που έχουν φιλική σχέση, μένουν πολύ κοντά στην περιοχή της Καλλιθέας και δεν έχουν καμία σχέση με τη Μεσσηνία.

Ο νεαρός άνδρας που παραδόθηκε ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως ήταν συνεπιβάτης στο άσπρο σκούτερ, με το οποίο έφτασαν από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα.

Ισχυρίστηκε πως πριν τρία χρόνια, τον Αύγουστο του 2022, είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ στη Φοινικούντα και πως ο 68χρονος τον παρενόχλησε σεξουαλικά και πως τον εκβίαζε για να του δώσει χρήματα προκειμένου να μην ομολογήσει το τι είχε γίνει τότε. Παραδέχθηκε μάλιστα πως ήταν ο ίδιος που είχε προχωρήσει σε δύο προειδοποιητικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο, τη μία μάλιστα με αεροβόλο όπλο.

Τι είπε ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού

Ο δικηγόρος του Μπάμπης Λυκούδης σε δηλώσεις του υποστήριξε πως «ο εντολέας μου είχε μια προσωπική οδυνηρή σχέση με τον 68χρονο το καλοκαίρι του 2022. Τότε είχε δωροδοκηθεί για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Εκτοτε και για τρία χρόνια δεν είχε καμία επαφή μαζί του.

Τον περασμένο Αύγουστο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το σπίτι του και έμεινε στο δρόμο, δίχως χρήματα. Πήγε πάλι λοιπόν στον 68χρονο για να τον εκβιάσει να του δώσει κι άλλα χρήματα και προχώρησε σε δύο επιθέσεις εις βάρος του τον Σεπτέμβριο για εκφοβισμό.

Το θύμα δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και τότε αποκάλυψε στον 22χρονο φίλο του το τι είχε συμβεί.

Εκείνος του είπε πως θα πάει ο ίδιος να τον βρει και να τον απειλήσει, με σκοπό να πάρουν οι δύο τους τα χρήματα».

Αυτό που ισχυρίζεται ο 22χρονος συνεργός μέσω του δικηγόρου του είναι πως δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση και πως σκοπός τους δεν ήταν η δολοφονία, αλλά ο εκβιασμός για να αποσπάσουν χρήματα.

Οπως προκύπτει από την κατάθεση, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου το βράδυ κατέβηκαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα και διέμειναν σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις έρευνες της Αστυνομίας.

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας κατευθύνθηκαν προς τη Φοινικούντα με το άσπρο σκούτερ, με τον 22χρονο συνεργό να είναι συνεπιβάτης.

«Είχαν σκοπό να εκβιάσουν, όχι να δολοφονήσουν»

Αυτό που επισήμανε ο κ. Λυκούδης είναι πως σκοπός τους δεν ήταν να δολοφονήσουν τον 68χρονο, αλλά να τον εκβιάσουν.

«Μπήκε στο κάμπινγκ ο φυσικός αυτουργός φορώντας μια ξανθιά περούκα. Ο 22χρονος που περίμενε έξω και άκουσε τους πυροβολισμούς, βλέπει τον δράστη να επιστρέφει τρέχοντας στο μηχανάκι και του λέει “έγινε μια βλακεία δεν ήταν μόνος, ήταν με άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη», υποστήριξε ο δικηγόρος.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη οι δυο τους έφυγαν μαζί με το σκούτερ, όμως μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, με τον δράστη να κατευθύνεται προς την Αθήνα και τον 22χρονο συνεργό να πηγαίνει με τα πόδια στην Καλαμάτα.

Μάλιστα ανέφερε πως βούτηξε στη θάλασσα και κάποια διαστήματα περπατούσε όλη τη νύχτα για να φτάσει μετά από πολλές ώρες στην Καλαμάτα, όπου την Δευτέρα το απόγευμα με λεωφορείο του ΚΤΕΛ επέστρεψε στην Αθήνα!

Ο 22χρονος γνώριζε τον 33χρονο ανιψιό

Παράλληλα ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού επισήμανε πως ο εντολέας του γνώριζε τον 33χρονο ανιψιό και αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού, μιας και σύχναζε σε καφετέρια στο Κολωνάκι και του είχε ζητήσει να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ πριν τρία καλοκαίρια, όπως κι έγινε. Ισχυρίζεται όμως πως δεν διατήρησαν σχέσεις με τον ανιψιό, ούτε του είχε πει τι του έκανε ο θείος του, γιατί είχε δωροδοκηθεί για να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Ακόμη ο 22χρονος που παραδόθηκε στις αρχές επισημαίνει πως το 61χρονο θύμα δεν ήταν στόχος τους εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Εν τω μεταξύ στη ΓΑΔΑ μεταφέρεται ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου αρχιτέκτονα προκειμένου να αναγνωρίσει τους συλληφθέντες.

Οι δύο 22χρονοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθούν, αν και το πιθανότερο είναι να ζητήσουν και να πάρουν αναβολή.

Εξετάζεται η εμπλοκή τρίτου ατόμου

Οι αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών πάντως αμφιβάλλουν για το κίνητρο της διπλής δολοφονίας που παρουσιάζει ο 22χρονος και δεν πείθονται για το πως έγινε η σκηνή του εγκλήματος.

Σημειώνουν δε πως η εκδοχή του 22χρονου παρουσιάζει αρκετά κενά, με την έρευνα να συνεχίζεται για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Υποψίες γεννά και η πράξη του 22χρονου συνεργού να μην δώσει το κινητό του για να αναλυθούν οι κλήσεις και τα μηνύματα, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν το έχω μαζί μου, το πέταξα σε έναν υπόνομο».

Το δεδομένο είναι πως η αστυνομική έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι να εξιχνιαστεί πλήρως το διπλό έγκλημα, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον να έχει εμπλοκή με κάποιον τρόπο στην υπόθεση.