eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 21:35

Γιορτή ψωμιού στο Αριοχώρι

Γράφτηκε από την

Γιορτή ψωμιού στο Αριοχώρι

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά τη Γιορτή Ψωμιού, το Σάββατο στις 7 μ.μ., στην πλατεία Αριοχωρίου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα “Η διατροφική αξία του ψωμιού” από τη διατροφολόγο - διαιτολόγο Αννα Αρτεμίου, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων “Οι Αμφειείς”, “Η Αναγέννηση” και “Εν Χορώ”.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις