Γιορτή ψωμιού στο Αριοχώρι

Η Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά τη Γιορτή Ψωμιού, το Σάββατο στις 7 μ.μ., στην πλατεία Αριοχωρίου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα “Η διατροφική αξία του ψωμιού” από τη διατροφολόγο - διαιτολόγο Αννα Αρτεμίου, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων “Οι Αμφειείς”, “Η Αναγέννηση” και “Εν Χορώ”.