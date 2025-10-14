Ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας - Τριήμερο γεμάτο όμορφες μελωδίες

Συνολικά 18 χορωδίες απ’ όλη την Ελλάδα, αποτελούμενες από περισσότερους των 500 χορωδών προσέφεραν ένα τριήμερο γεμάτο όμορφες μελωδίες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Φεστιβάλ που έχει θέσει στέρεες βάσεις ώστε να γίνει θεσμός για την πόλη μας.

Τη διοργάνωση είχε ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις, σε συνεργασία με τις Καλαματιανές χορωδίες: Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», Διεθνής Χορωδία «Allegri» Καλαμάτα και Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς».

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, τόσο κατά την έναρξη του Φεστιβάλ όσο και κατά τη εξέλιξη του, εξέφρασε ευχαριστίες προς όλους όσοι βοήθησαν για την υλοποίησή του, τονίζοντας ότι η Καλαμάτα έχει πλούσια παράδοση στη χορωδιακή μουσική, επισημαίνοντας ότι το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ακόμα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για την περιοχή μας, αποτελώντας ταυτόχρονα απόδειξη ότι η δύναμης της μουσικής μπορεί να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους.α

Το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας ανανέωσε το ραντεβού του για το 2027. Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ πραγματοποιείται ανά δύο έτη, καθώς στην Καλαμάτα το 2026 αναμένεται να φιλοξενηθεί το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Interkultur.