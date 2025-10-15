Στις 25 Οκτωβρίου η εκδήλωση για την «Καλαμάτα 2030»

Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Αποστολής του Δήμου με έργα και δράσεις του Κλιματικού Συμβολαίου που δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον, αλλά την ίδια τη ζωή: τον αέρα που αναπνέουμε, τους δρόμους που περπατάμε, τα σπίτια, τα κτήρια και τις γειτονιές. «Με πράσινες αναπλάσεις, καθαρές μεταφορές, ανακαινίσεις που εξοικονομούν ενέργεια, κυκλική οικονομία, καινοτομία και εκπαίδευση, συνεχίζουμε να οικοδομούμε μια πόλη πιο ανθεκτική, πιο προσβάσιμη, περισσότερο ανθρώπινη. Το ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο του Δήμου - μας αφορά όλους» αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook o αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου.

Κατά την διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν:

- Podcast του Συμβολαίου Νεολαίας Καλαμάτας με πολιτικούς και σημαντικά πρόσωπα.

- Κλειστά workshops για δημοσιογράφους "Η Κλιματική Αλλαγή ως Είδηση: Ενημερώνοντας το Κοινό" και για γυναίκες "Γυναίκες απέναντι στην Κλιματική Κρίση" με την Αλεξάνδρα Πολιτάκη, διδ. Πολιτικός Επιστήμονας, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

- Εργαστήρι - brunch club στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας για παιδιά έως 7 ετών με φρούτα και λαχανικά εποχής με την Penelope Vasquez-Hadjilyra, αρχιτεκτόνισσα, μέλος του MaaSlab Institute, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

- Εκθεση Φωτογραφίας "Εδώ Ζούμε" με την συνδιοργάνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ με βραβευμένες σπάνιας ομορφιάς φωτογραφίες που αναδεικνύουν την βιοποικιλότητα (μέρος του έργου LIFE-IP 4 NATURA project με την συνεργασία της WWF).

- Έκθεση Ζωγραφικής "Φαντάσου την Γειτονιά σου" από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης.

- Μια μεγάλη τοιχογραφία σε κεντρικό σημείο της πόλης που θα σηματοδοτεί τον πολιτιστικό και αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής.

- Networking afterparty με dj set από την Lila Cont.