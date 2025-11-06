Ενισχυμένες μπαίνουν το Σάββατο οι ΟΠΚΕ: Αυξημένη αστυνόμευση σε καταυλισμούς Ρομά

Μεθαύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει ουσιαστικά στη Μεσσηνία το σχέδιο της Αστυνομίας που περιλαμβάνει ομάδες ΟΠΚΕ μέσα στους καταυλισμούς Ρομά.

Οπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς Ρομά θα ενισχυθεί η Μεσσηνία με μία ομάδα ΟΠΚΕ 15 αστυνομικών, από περιοχές εκτός νομού.

Η νέα ομάδα ΟΠΚΕ θα αστυνομεύει στη Μεσσήνη και στα χωριά των Δήμων Μεσσήνης, Καλαμάτας και Οιχαλίας, ξεκινώντας από μεθαύριο τη δράση της.

Οπως αναφέρει ο κ. Λαμπρόπουλος, πρόκειται για την τρίτη ομάδα ενίσχυσης στο νομό, μιας από τον Απρίλιο συστάθηκε και επιχειρεί σε όλο τη Μεσσηνία μια ομάδα ΟΠΚΕ, με έδρα την Καλαμάτα, ενώ από τον περασμένο μήνα μια δεύτερη ομάδα 15 αστυνομικών επιχειρεί σε περιοχές του Δήμου Τριφυλίας έως και την Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, έχοντας ως έδρα τα Φιλιατρά.

Οπως επισημαίνει ο κ. Λαμπρόπουλος η προϋπάρχουσα αστυνομική δύναμη του Νομού Μεσσηνίας, αυξήθηκε με τις τρεις ομάδες ΟΠΚΕ κατά 45 αστυνομικούς τους έξι τελευταίους μήνες.