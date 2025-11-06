eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2025 10:10

Επαναδημοπρατείται ο βιολογικός Κορώνης

Γράφτηκε από την

Επαναδημοπρατείται ο βιολογικός Κορώνης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το σημαντικό έργο του βιολογικού καθαρισμού της Κορώνης, προϋπολογισμού 5.039.200 ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης και ΦΠΑ, επαναδημοπρατεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κι έργο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (ΕΕΔΛ) (κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων” και το 7: Κανονική λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορώνης (λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων), (σύνολο 5ετίας).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι στις 18 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί και η αποσφράγισή τους μία ώρα αργότερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος.

Η προθεσμία εκτέλεσης της κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας της κανονικής λειτουργίας (υποέργο 7) έχει οριστεί σε 5 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 5 χρόνων. Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος θα λειτουργεί όλες τις μονάδες που κατασκεύασε για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων και του εξοπλισμού.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις