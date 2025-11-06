Επαναδημοπρατείται ο βιολογικός Κορώνης

Το σημαντικό έργο του βιολογικού καθαρισμού της Κορώνης, προϋπολογισμού 5.039.200 ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης και ΦΠΑ, επαναδημοπρατεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κι έργο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (ΕΕΔΛ) (κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων” και το 7: Κανονική λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορώνης (λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων), (σύνολο 5ετίας).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι στις 18 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί και η αποσφράγισή τους μία ώρα αργότερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος.

Η προθεσμία εκτέλεσης της κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας της κανονικής λειτουργίας (υποέργο 7) έχει οριστεί σε 5 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 5 χρόνων. Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος θα λειτουργεί όλες τις μονάδες που κατασκεύασε για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων και του εξοπλισμού.