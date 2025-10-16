Νέα αποδυτήρια στο γήπεδο Γαργαλιάνων

Νέα αποδυτήρια τοποθετήθηκαν στο δημοτικό γήπεδο Γαργαλιάνων, ενώ σε εξέλιξη είναι εργασίες για τις απαραίτητες συνδέσεις από την πλευρά του δήμου.

Χαρακτηριστικά σε σχετική ενημέρωση στη σελίδα του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζεται: «Στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισής του και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας, τοποθετήθηκαν τα αποδυτήρια στο δημοτικό γήπεδο Γαργαλιάνων. Σε πλήρη εξέλιξη δε, βρίσκονται όλες οι εργασίες αποπεράτωσης από το εργατικό δυναμικό του Δήμου Τριφυλίας, προκειμένου να είναι έτοιμα αυτά, για να πραγματοποιηθούν, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, οι απαραίτητες συνδέσεις ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.

Ακόμα μία δέσμευσή μας γίνεται πραγματικότητα, καθώς τα αποδυτήρια για τις ομάδες και τους διαιτητές, όπως και οι τουαλέτες, επιπλέον και για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι πλέον γεγονός και αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά και ουσιαστικά τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Και συνεχίζουμε...».

Κ.Μπ.