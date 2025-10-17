ΔΗΠΕΘΕ: Προσκλήσεις χωρίς έλεγχο και θέατρο με ζημίες - Αντιπαράθεση στο Δ.Σ. της Φάρις (βίντεο)

Παρά τη θετική καλλιτεχνική αποτίμηση, οι αριθμοί κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι ήταν, μιας και το ΔΗΠΕΘΕΚ μπήκε μέσα κατά 177.000 ευρώ περίπου για τις τρεις παραγωγές, επικρίνοντας ο καλλιτεχνικός του διευθυντής τόσο το θέμα των προσκλήσεων, όσο και αυτό των επιχορηγήσεων.

Αναλύοντας η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Τζένη Αργυρίου τις καλλιτεχνικές παραγωγές και τις εκπαιδευτικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, Έ.Λ.Σ. και Φάρις, σε κάποιο σημείο ενημέρωσε πως δύο παραστάσεις θα αφορούν και σχολεία, εκφράζοντας την αντίθεση του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Φίλιππος Σοφιανός. Ο ίδιος σχολίασε πως με τα σχολεία να έχουν ένα δικαίωμα εξόδου για παραστάσεις, αν μπουν σε αυτό το πλαίσιο το θέατρο θα χαθεί, ενώ η Τζένη Αργυρίου επεσήμανε πως οι δράσεις αυτές αυξάνουν τον πολιτισμό στην πόλη και ότι δεν προκύπτει ανταγωνισμός, ξεκαθαρίζοντας πως είναι εκπαιδευτική δράση που δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των σχολείων.

Ο Φίλιππος Σοφιανός στη συνέχεια στάθηκε στις παραστάσεις της Λυρικής οι οποίες είναι άλλου βεληνεκούς, σχολιάζοντας πως ο “φτωχός συγγενής” του χορού στην Καλαμάτα είναι το θέατρο. Απαντώντας ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης έκανε λόγο για σύγκριση ανόμοιων πραγμάτων, ενώ ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας παρατήρησε πως μόνο όφελος μπορεί να έχει η πόλη από την διεύρυνση των δράσεων μέσω της Λυρικής. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς σχολίασε πως είναι λογικό το Φεστιβάλ Χορού να έχει αυτή την αίγλη, ωστόσο συμφώνησε πως το ΔΗΠΕΘΕ είναι ο φτωχός συγγενής της πόλης, λέγοντας πως οι προηγούμενες θητείες της Κοινωφελούς Επιχείρησης έδιναν λίγα χρήματα, με εξαίρεση μια αύξηση που έγινε από την τωρινή. Από το ΔΣ της Φάρις τέθηκε ζήτημα εύρεσης χορηγών από τους ίδιους τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, κάτι που γνώριζαν οι υποψήφιοι, επισήμανση που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Σοφιανού, αναρωτώμενος αν αυτό ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ίδιος διευκρίνισε πως χτύπησε πόρτες για χορηγίες, λαμβάνοντας την κοινή απάντηση πως τα αυτές προορίζονται για το χορό.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ… ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ

Στη συνέχεια συζητήθηκε ο απολογισμός των θεατρικών παραγωγών της χειμερινής & θερινής περιόδου 2024 -2025 του ΔΗΠΕΘΕ, ο οποίος ήταν απογοητευτικός για άλλη μια χρονιά. Ο «Ο πρίγκηψ και ο φτωχός» από την Παιδική Σκηνή σε 35 παραστάσεις έκοψε 5.119 εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επισκέψεων). «Το καμ μπακ» της Κεντρικής Σκηνής σε 15 παραστάσεις έκοψε 1.200 εισιτήρια και η καλοκαιρινή παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφνες» έκλεισε με 347 εισιτήρια (τα 203 στην Καλαμάτα) σε 4 παραστάσεις με εισιτήριο (ανέβηκαν άλλες 4 με τιμολόγιο). Αναλυτικά η διαφορά εσόδων – εξόδων στην πρώτη παράσταση ήταν 29.869,81 - 84.143,56 = -54.273,75 €, στη δεύτερη 12.792,45 - 77.785,30= -64.992,85 € και στην τρίτη 19.436,77 - 77.318,85= -57.881,98 €.

Επί του καλλιτεχνικού σκέλους, ο Φίλιππος Σοφιανός δήλωσε ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα και τις κριτικές που ακολούθησαν, ωστόσο στάθηκε και στις δυσκολίες υλοποίησης μιας θεατρικής παράστασης σε μια μεγάλη σκηνή όπως αυτή του Μεγάρου, χαρακτηρίζοντάς την ακατάλληλη για θέατρο, τη στιγμή που το κτήριο του ΔΗΠΕΘΕ πήρε... μια ακόμα παράταση. Ο ίδιος, επέκρινε την αλόγιστη όπως είπε διάθεση προσκλήσεων η οποία τείνει να γίνει θεσμός. “Η μισή Καλαμάτα θα πάει πλέον στο ΔΗΠΕΘΕ επειδή θα έχει πρόσκληση -και θα πληρώσει μόνο στα ερασιτεχνικά σχήματα. Το ΔΗΠΕΘΕ με αυτή την τακτική δεν θα καταφέρει να κόψει ποτέ πολλά εισιτήρια, γιατί ο τζαμπατζής δεν εκτιμά ποτέ αυτό που βλέπει” τόνισε.

Ο Φίλιππος Σοφιανός πρόσθεσε πως η ηλεκτρονική προπώληση για την καλοκαιρινή παράσταση άνοιξε μόλις μια μέρα πριν την πρεμιέρα, και ότι μέσω αυτής καταγράφτηκαν 70 εισιτήρια, όμως στο Ανοιχτό Θέατρο έδωσαν το παρών περί τα 400 (!) άτομα. Για την πορεία της καλοκαιρινής παραγωγής ο ίδιος σχολίασε πως δεν οργανώθηκε όπως θα μπορούσε για διάφορους λόγους, εκτιμώντας πως αν είχαν τρέξει κάποια σκέλη με διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε να φέρει κέρδη στα ταμεία της Φάρις. Παράλληλα, καυτηρίασε την διαφημιστική προβολή του ΔΗΠΕΘΕΚ στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας πως στον ανταγωνισμό των φεστιβάλ δεν μπορείς να μπεις με μια μικρή αφίσα Α3 αλλά με άλλου τύπου προϋπολογισμό. Σε εκείνο το σημείο ο Σωτήρης Κριτσωτάκης σχολίασε πως κάποιες ενέργειες σαν αυτές της επικοινωνίας θα μπορούσαν να γίνουν, με βάση τον προγραμματισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή και όχι με -εκ των υστέρων- αναφορές.

ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Η συζήτηση δεν άργησε να εστιάσει και πάλι στις προσκλήσεις που δίνονται, ρωτώντας ο Γιώργος Σωφρονάς πόσες δίνονται κάθε φορά και από πού. Ο κ. Κριτσωτάκης σημείωσε πως δεν δίνονται προσκλήσεις από τη Φάρις και ότι τηρείται το βασικό πρωτόκολλο, αποτελούμενο σχεδόν από 50 επίσημους (βουλευτές, φορείς κ.τ.λ.). Η απάντηση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του κ. Σωφρονά, λέγοντας πως αντί για 50 εμφανίζονται με προσκλήσεις… 300 άτομα. Ο ίδιος μάλιστα, παρατηρώντας πως δεν γνώριζε ο πρόεδρος της Φάρις από που δίνονται, τον προέτρεψε να παραιτηθεί, επεμβαίνοντας ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας να πει πως δίνονται από το Γραφείο Εθιμοτυπίας του Δήμου. Ο Γιώργος Σωφρονάς βάσει των αριθμών που προέκυψαν από τον απολογισμό και την μεγάλη προσέλευση κόσμου που παρατηρήθηκε στις καλοκαιρινές παραστάσεις (400 τουλάχιστον στην πρώτη και ακόμα περισσότεροι στη δεύτερη), έκανε λόγο για διαμοιρασμό προσκλήσεων με στόχο να εξασφαλιστούν ψήφοι, τονίζοντας πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να ντρέπεται. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος πρόσθεσε πως ειδικά την δεύτερη μέρα στο Ανοιχτό Θέατρο τα άτομα ήταν υπερβολικά σε συνάρτηση με τα εισιτήρια που κόπηκαν, παρατηρώντας πως πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Κριτσωτάκης σχολίασε πως πρέπει να ελεγχθούν και τα άτομα που τσεκάρουν εισιτήρια και προσκλήσεις στην είσοδο, κατηγορώντας τον ο Γιώργος Σωφρονάς πως μεταφέρει τις ευθύνες αλλού. “Ολοι θα ελεγχτούν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο”, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Φάρις.

Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος έκανε λόγο για ένα κακό συνολικά αποτέλεσμα αναφορικά με τον απολογισμό των τριών παραστάσεων, δεδομένου πως δημιουργήθηκε έλλειμμα 177 χιλ. ευρώ, παρατηρώντας πως παρότι η πρόσληψη του κ. Σοφιανού αφορούσε ένα χρόνο, αντί να γίνει συζήτηση για την ανανέωση της σύμβασής του ή όχι, έρχονται προς ψήφιση οι επόμενες παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του σώματος. Ο ίδιος παρατήρησε πως εν μέσω του καταιγισμού παραστάσεων στο Ανοιχτό θέατρο η παραγωγή του ΔΗΕΠΕΘΕ κάπου χάθηκε, δίχως να έχει να δείξει στην ουσία τίποτα όπως είπε, παρότι ήταν η καλύτερη από τις τρεις παραγωγές κατά τη γνώμη του. Ο κ. Πολυχρονόπουλος συνέχισε λέγοντας πως μέσα σε λίγα χρόνια το ΔΗΠΕΘΕ έχει χασούρα σχεδόν 300.000 ευρώ, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει.

Ο Φίλιππος Σοφιανός από την πλευρά του σχολίασε φανερά ενοχλημένος πως σε σχέση με τα περσινά στοιχεία υπήρξε πρόοδος, τονίζοντας πως ένα Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο ίδιος σημείωσε πως η επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕΚ είναι το 1/30 των Αθηναϊκών παραγωγών που ήρθαν στην Καλαμάτα το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ παρατήρησε πως η ετήσια επιχορήγηση των 175.000 ευρώ που παρέχεται στο ΔΗΠΕΘΕ είναι ανεπαρκέστατη. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει ραντεβού στο υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να αυξηθεί η επιχορήγηση, ενώ ανάλογα θα ζητήσει να αυξηθεί η επιχορήγηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που ανέρχεται σε μόλις 15.000 ευρώ. Εντύπωση ακόμα προκάλεσε η δήλωσή του πως δεν μπορεί να βρει διαμέρισμα για να μένουν οι ηθοποιοί και ότι η Φάρις δεν εγκρίνει τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο.

Οσο για τις νέες παραγωγές, αυτές γνωστοποιήθηκε πως θα είναι ο “Τρομάρας” του Γεωργίου Βιζυηνού (Παιδική Σκηνή), ενώ η χειμερινή παραγωγή της κεντρικής σκηνής θα αποτελείται από δύο κεφαλαιώδη θεατρικά κείμενα της ελληνικής δραματουργίας: «Ο Επικήδειος», ένας μονόλογος του Ιάκωβου Καμπανέλλη και «Ο Ουρανός Κατακόκκινος», ένας μονόλογος της Λούλας Αναγνωστάκη.