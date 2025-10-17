Δήμος Καλαμάτας: Σε άσκηση για σεισμό ο Ε’ Παιδικός Σταθμός

Στην Παγκόσμια Ημέρα ShakeOut – τη μεγαλύτερη διεθνή άσκηση ετοιμότητας για σεισμό συμμετείχε χθες ο Ε’ Παιδικός Σταθμός του Δήμου Καλαμάτας.

Η άσκηση έγινε με τη συμμετοχή παιδιών και προσωπικού, οι οποίοι εκτέλεσαν το πρωτόκολλο «Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι» (Drop, Cover, Hold On), με παιγνιώδη τρόπο, όπως προτείνεται από τους ειδικούς σεισμολόγους και οργανισμούς πολιτικής προστασίας παγκοσμίως.

Σε αυτή συμμετείχαν ως παρατηρητές στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, και είχε ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με βασικά μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού, την αξιολόγηση της ετοιμότητας του προσωπικού, και την ενίσχυση της γενικότερης αντίληψης για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, Παντελής Δρούγας, δήλωσε σχετικά: "Η πρόληψη και η ετοιμότητα σώζουν ζωές. Μέσα από τέτοιες δράσεις, χτίζουμε ένα πιο ασφαλές και ενημερωμένο μέλλον για τα παιδιά μας και την κοινωνία μας συνολικά. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση και την ενημέρωση γύρω από την πολιτική προστασία". Η συμμετοχή στην άσκηση ShakeOut αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας για την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης των εκπαιδευτικών δομών και της ευρύτερης κοινότητας.