Δημοτική επιτροπή Τριφυλίας: Αποφασίζουν για χλοοτάπητα γηπέδου Γαργαλιάνων

Με βασικό θέμα την έγκριση ή μη του πρακτικού Ι για την «Προμήθεια χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Γαργαλιάνων» συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση αποφάσεων του δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του δήμου. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ και ορισμός υπολόγου. Άσκηση ή μη έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσσηνίας - παράλληλη έδρα Κυπαρισσίας, η οποία (διαταγή πληρωμής) επιδόθηκε στον δήμο στις 9/10/2025. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας».

