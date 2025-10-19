Λαϊκή Συσπείρωση: Διαμαρτυρία για δρόμο στην οδό Λεΐκων

Κι επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή που αδιαφορεί, ενώ υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του γεφυριού και πρόκλησης δυστυχήματος.

“Περιμένουμε πριν τον χειμώνα να πάρουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πριν συμβούν τα χειρότερα”, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Καλαμάτας σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

“Έχουν περάσει πάνω από 7 μήνες στην οδό Λεΐκων, όπου έχουν τοποθετηθεί κώνοι στο σημείο που υπάρχει το γεφύρι και από κάτω περνά το γνωστό ρέμα Ελαφογκρέμι. Οι κώνοι βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι τα κατάλληλα μέτρα προειδοποίησης για τόσους μήνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό που τόσο καιρό δεν έχει γίνει τίποτα, σε ένα ρέμα που πλημμύρισε και έφερε τεράστιες καταστροφές το 2016 στην ευρύτερη περιοχή. Σε ενδεχόμενη δυνατή βροχή το γεφύρι κινδυνεύει να καταρρεύσει με ανυπολόγιστες ζημιές. Η ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι τεράστια για αυτό το ζήτημα και φέρνει ακέρια την ευθύνη για ό,τι γίνει από εδώ και πέρα. Άμεσα πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην έχουμε δυστύχημα στην γύρω περιοχή”.

Καταλήγοντας παρατηρεί πως “η δημοτική αρχή δεν φαίνεται να έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα από την πρόσφατη καταδίκη της στο δικαστήριο για την στάση της τόσο πριν όσο και μετά τις πλημμύρες του 2016. Οι πραγματικές υποδομές της πόλης είναι μακριά από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής όλα αυτά τα χρόνια και το αποδεικνύει περίτρανα το συγκεκριμένο γεγονός. Περιμένουμε πριν τον χειμώνα να πάρουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πριν συμβούν τα χειρότερα”.