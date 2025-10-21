Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά

Αναλυτικά: “Στην Κυπαρισσία τη Δευτέρα 27 του μηνός στις 11 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Άνω Πόλης.

Κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία και τους αθλητικούς συλλόγους της Πόλης, με επικεφαλής τους καθηγητές και δασκάλους. Απόδοση τιμών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 11.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Άγαλμα της Ελληνίδας Μητέρας του έπους Ελένης Ιωαννίδη και στη μαρμάρινη πλάκα μνήμης των γυναικών Ειρήνης Ντούφα, Νικολέτας Φρούσου, Μαριγώς Λιακοπούλου και Παναγιώτας Καρδίτσα, θυμάτων των βομβαρδισμών του Ελληνοϊταλικού πολέμου της 3ης Μαρτίου 1941 στην Κυπαρισσία, στην οδό Αθανασίου Ιωαννίδη.

Κατάθεση στεφάνων από τους εξής: κ. Δήμαρχο Τριφυλίας, Εκπρόσωπο της Οικογένειας Ιωαννίδη και τους Μαθητές των Σχολείων της πόλης.

Απόδοση τιμών από την Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 17.30: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως.

Τρίτη 28η Οκτωβρίου: Από το πρωί οι καμπάνες των Εκκλησιών θα χτυπούν χαρμόσυνα. Ώρα 9.30: Προσέλευση των Σχολείων, Σωματείων & Συλλόγων με τις σημαίες τους στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Ώρα 9.45: Πέρας προσέλευσης επισήμων.

Απόδοση τιμών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 10.00: Επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τριφυλίας & Ολυμπίας, κ. Χρυσοστόμου μετά του Ιερού Κλήρου. Μετά τη δοξολογία εντός του Ναού θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ημέρας από την Αικατερίνη Ντρούλια (Δρούλια) - Εκπαιδευτικό, Φιλόλογο Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας.

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο του Καθεδρικού Ναού, μπροστά από τις προτομές των Ηρώων της Επανάστασης ‘21 Μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Γερμανού Ζαφειρόπουλου και Πρωτοσύγκελου Αμβροσίου Φραντζή. Επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τριφυλίας & Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο μετά του Ιερού Κλήρου. Προσκλητήριο πεσόντων στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ‘40 – ‘41.Κατάθεση στεφάνων.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής, φόρος τιμής στους Ένδοξους Ήρωες της Πατρίδας μας. Εθνικός ύμνος από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 11.30: Παρέλαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, μαθητών, πολιτιστικών φορέων και αθλητικών σωματείων, μπροστά από τους επισήμους και τον Λαό της Πόλης.

Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει παράσταση παραδοσιακών χορών από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) στην Κεντρική Πλατεία.

Στα Φιλιατρά: Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου: Ώρα 7:30 θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών της πόλης.

Ώρα 10:00: Υποδοχή προσκεκλημένων στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών και αναχώρηση εν σώματι για τον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Φιλιατρών. Προσέλευση Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλοπροόδων στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου.

Ώρα 10:15: Προσέλευση επισήμων προσκεκλημένων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Φιλιατρών. Προσέλευση Σημαιών Σχολικών Μονάδων Φιλιατρών και είσοδος στον Ιερό Ναό με τους σημαιοφόρους τους.

Ώρα 10:30: Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό.

Στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Φιλιατρών. Κατάθεση στεφάνων. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Κάη Αγγελική, Εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Φιλιατρών. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη των Ενδόξων Νεκρών. Εθνικός Ύμνος.

Παρέλαση προ των επισήμων, με τη συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, των Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου Φιλιατρών, καθώς και τμήματος του Συλλόγου Φιλοπροόδων, με ανάκρουση Εθνικών σκοπών από την Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

(Παράταξη στο δυτικό μέρος της πλατείας με κατεύθυνση προς την «σφαίρα» και λύση της παρέλασης στα «πλατάνια». Η Φιλαρμονική θα παραταχθεί στο χώρο στάθμευσης του καταστήματος Αφοί Παναγιωτόπουλοι»).