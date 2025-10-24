Καλαμάτα: Εγκαινιάζεται σήμερα το ΚΗΦΗ

Τις πόρτες του ανοίγει σήμερα το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, στην οδό Θουκυδίδου 2 και Καμβύση.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 12 το μεσημέρι, ξεκινώντας τη λειτουργία της μια δομή που αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για οικογένειες με ηλικιωμένα άτομα τα οποία χρειάζονται συνεχή φροντίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, έως τις 31 Οκτωβρίου. Ο Δήμος Καλαμάτας ενεργώντας ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, προσκαλεί άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Ο αριθμός των ωφελουμένων και των επιλαχόντων θα γίνει με μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 27210 95655.