Αυτοψία Αναστασόπουλου στις ζημιές στην Τριφυλία

Αυτοψία στην περιοχή της Τριφυλίας πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, προκειμένου να διαπιστώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου.

Ο αντιπεριφερειάρχης συνοδευόταν από τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο και την προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Άννα Γαζούλη, ενώ από τον δήμο Τριφυλίας παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος.

Η αυτοψία επικεντρώθηκε στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως στην κοινότητα Ξηροκάμπου, όπου, όπως διαπιστώθηκε, τα φαινόμενα προκλήθηκαν από τη μεταφορά βραχωδών υλικών μεγάλου όγκου που έφραξαν τα τεχνικά έργα εντός του οικισμού. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης στο οδικό δίκτυο, επαρχιακό και εθνικό, καθώς και στην παραλιακή δημοτική οδό στις εκβολές ρεμάτων των οικισμών Τερψιθέας, Φαρακλάδας και Άγριλου.

Από πλευράς Περιφέρειας έγινε καταγραφή των σημείων που χρειάζονται αποκατάσταση, ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε ότι η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων και υπενθύμισε πως πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί στις κοινότητες Σπηλιάς, Καλού Νερού και Ελαίας. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη εκπόνησης κατάλληλων μελετών και συνεργασίας με τον δήμο για την ορθή παροχέτευση των ομβρίων προς τη θάλασσα.

Τέλος, ανέφερε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία σύνταξης υπομνήματος τεκμηρίωσης των ζημιών, προκειμένου να εξευρεθεί χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκλήθηκαν.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Καλό Νερό – Τσακώνα

Στο περιθώριο της αυτοψίας, ο αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Κοπανάκι – Καλό Νερό της εθνικής οδού, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών Π.Ε. Μεσσηνίας», ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 3.115.000 ευρώ.

Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπεται η αντιμετώπιση προβλημάτων του ασφαλτοτάπητα και η ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, με παρεμβάσεις συνολικού μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων.