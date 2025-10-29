Ο απολογισμός του πανηγυριού της Μεσσήνης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Μεταξύ άλλων θεμάτων, το Δ.Σ. Μεσσήνης στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκρίνει: Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “Δάρδανος 2”. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “Βορέας 2”. Την αναγκαιότητα αγοράς με απευθείας ανάθεση ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην Κοινότητα Πανιπερίου.

Την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο δασάκι Ανδρούσας. Το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμό υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού. Τη μετακίνηση δημοτικών συμβούλων για τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού του Δήμου του 3ου τριμήνου 2025. Την παραχώρηση του προθαλάμου στο κτήριο του Γυμνασίου Λoγγάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εκμάθηση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Λογγάς. Την αποσαφήνιση τμήματος του ορίου του οριοθετημένου οικισμού Λάμπαινας - ειδικότερα αποσαφήνιση του ορίου στο νότιο τμήμα του οικισμού που αναπτύσσεται νοτίως της 22ης επαρχιακής οδού και δυτικά της οδού προς Καλόβρυση Κοινότητας Αριστοδημείου.