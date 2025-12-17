Αναγκαίο κακό για πολλούς οδηγούς το κράνος

Ενδεικτικό ότι αρκετοί οδηγοί δικύκλων βλέπουν ως αναγκαίο κακό το να φορούν κράνος, ήταν η επισήμανση που έκανε ο διοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος (φωτό) στην επιτυχημένη ημερίδα για το νέο ΚΟΚ και την οδική ασφάλεια την περασμένη Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε πως και στην Καλαμάτα η εφαρμογή του μέτρου έφτασε το 90%, όμως όταν για ένα μικρό χρονικά διάστημα μειώθηκαν οι έλεγχοι, τότε διαπιστώθηκε πως και η χρήση κράνους μειώθηκε απότομα και άμεσα!

Οταν εντάθηκαν ξανά οι έλεγχοι, αμέσως έφτασε το ποσοστό χρήσης κράνους στο ίδιο υψηλό ποσοστό! Κάτι που δείχνει ότι πολλοί μοτοσυκλετιστές φορούν το κράνος μόνο για να μη δεχθούν κλήση από την Τροχαία και πληρώσουν το τσουχτερό πρόστιμο και όχι για την προστασία τους.

Κ.Ηλ.