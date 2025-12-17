Συνελήφθη 49χρονος Καλαματιανός που προέτρεπε χρήστη του TikTok να αυτοκτονήσει

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο που προέτρεψε χρήστη του Tiktok να αυτοκτονήσει και εγκωμίαζε την κακοποίηση γυναικών, πέρασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Ο δράστης εντοπίστηκε στην Καλαμάτα ύστερα από σήμα που απέστειλε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην Ασφάλεια Καλαμάτας και συνελήφθη στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος του 49χρονου, για αδικήματα που αφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας που περιήλθε στην Υπηρεσία, αναφορικά με χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Tiktok), ο οποίος προβαίνει κατ’ επανάληψη σε αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν την κακοποίηση γυναικών, ενώ προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τις αρμόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος Καλαματιανός ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε έτερο χρήστη από την Αθήνα να προβεί σε αυτοκτονία.

Ο 49χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αρμοδίως.

