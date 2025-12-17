Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους πανελλαδικά

Ειδικότερα από 8 έως 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 15.515 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.017 παραβάσεις σε οδηγούς (40 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 116 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 782 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (39 διανομείς), 114 επιβάτες δίκυκλων και 234 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις: 623- στην Αττική, 152 στη Θεσσαλονίκη, 65 στην Κρήτη, 55 στα Ιόνια Νησιά, 46 στη Θεσσαλία, 36 στην Πελοπόννησο,

35 στο Νότιο Αιγαίο, 31 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 20 στην Κεντρική Μακεδονία, 20 στη Δυτική Ελλάδα, 18 στη Στερεά Ελλάδα, 17 στο Βόρειο Αιγαίο και 15 στην Ήπειρο.