Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Στο "μικροσκόπιο" γάλα, αθλητικές εγκαταστάσεις και... αλμυρός φωτισμός

Με σειρά ερωτήσεων και παρατηρήσεων από την αντιπολίτευση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η 14η Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας που ακολούθησε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την παροχή γάλακτος στους υπαλλήλους, τη μείωση κονδυλίων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα ποσά που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, προβαίνοντας η Δημοτική Αρχή σε σχετικές διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ζητήθηκαν εξηγήσεις για τις τροποποιήσεις στη καταβολή -σε χρήμα- παροχής γάλακτος για δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, τη στιγμή που μερίδες εργαζομένων (Κοινωφελούς) και άτομα της Φιλαρμονικής δεν το δικαιούνται. Ακόμα σχολιάστηκε ο έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (- 3.000 ευρώ) και τι μέλλει γενέσθαι με τις προσωρινές αδειοδοτήσεις και τις αυστηρές παρατηρήσεις της Περιφέρειας για τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών, ενώ ερώτηση έγινε και για το υψηλό αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων σε δύο περιπτώσεις (470.000 ευρώ + 790.000 ευρώ), τη στιγμή που ο Δήμος επενδύει σε φωτισμό τύπου led.

Για το γάλα η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σχολίασε πως το συγκεκριμένο ποσό αφορά τους εργαζόμενους στο τμήμα Πρόνοιας και Αθλητισμού, ενημερώνοντας πως υπάρχει και άλλη περίπτωση που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Καθαριότητα, μέσα από τακτοποιήσεις που γίνονται στους υπολογισμούς. Για τους εργαζόμενους από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε, βάσει της επίσημης απάντησης της Νομικής Υπηρεσίας, ότι δεν προβλέπεται να πάρει η εν λόγω κατηγορία. Οσο για τη Φιλαρμονική, η κα. Κουμάντου απάντησε πως το δικαιούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται οι πνευστοί.

Για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη μείωση του ποσού ο δήμαρχος Καλαμάτας υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος του έτους. “Τα χρήματα που περισσεύουν από κάθε κωδικό και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα μεταφέρουμε και τα αξιοποιούμε σε άλλες δυνατότητες” πρόσθεσε, ενώ ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κώστας Παπουτσής υπενθύμισε πως το Δημοτικό Στάδιο, το Κλειστό, το Κολυμβητήριο και η Τέντα αδειοδοτήθηκαν για ένα χρόνο. Ο ίδιος, επεσήμανε πως θα γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τον ΟΑΣΠ, έτσι ώστε οι αδειοδοτήσεις να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Για τις αυξήσεις στο φωτισμό, η Πιπίνα Κουμάντου είπε πως “αναγκαζόμαστε να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις” ενώ ο Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως κάθε χρόνο προστίθενται χρήματα για να καλυφτούν οι ανάγκες σε ηλεκτροφωτισμό κ.τ.λ., μέσα από υπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους. “Δεν πάει να πει πως επειδή ενισχύσαμε τον κωδικό υπήρξε αύξηση, πρόκειται για πρόβλεψη” ενημέρωσε.

Για το θέμα με το γάλα ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εκτίμησε πως θα μπορούσε ο Δήμος να ενισχύσει τους ανθρώπους που δεν το δικαιούνται, προτρέποντας τη Δημοτική Αρχή να τους υπερασπιστεί έμμεσα στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 4/11. Για τους αθλητικούς χώρους σχολίασε πως παρά τις διαβεβαιώσεις για μόνιμες αδειοδοτήσεις δεν υπήρξε αποτέλεσμα, ενώ για το ρεύμα έκανε λόγο για υπέρογκο ποσό που φτάνει συνολικά το 1.260.000 ευρώ, τη στιγμή που περιοχές εκτός κέντρου έχουν ελλειπή φωτισμό.