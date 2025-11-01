Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Αντίδραση για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ

Την ομόθυμη αντίδρασή του στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Πεταλίδι και άλλων καταστημάτων στη Μεσσηνία, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στην προχθεσινή συνεδρίασή του.

Μάλιστα, δημοτική αρχή και μειοψηφία συμφώνησαν σε ψήφισμα αντίδρασης, που θα ενισχύει το ψήφισμα της ΠΕΔ Πελοποννήσου κατά του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην ύπαιθρο.

“Δεν πρέπει να προχωρήσει το κλείσιμο του καταστήματος στο Πεταλίδι”, παρατήρησε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Είπε ότι η ΝΑ Πυλία είναι απομακρυσμένη περιοχή, μίλησε για κοινωνικό και αντιαναπτυξιακό θέμα, τη στιγμή που όλοι αναφέρονται στην ερήμωση της υπαίθρου και σημείωσε πως “είμαστε κάθετοι αντίθετοι. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος επισήμανε ότι υπογράφουν το ψήφισμα και συνηγορούν σε κάθε αγωνιστική διάθεση ενάντια σε όποια υπηρεσία ξηλώνεται και τα ΕΛΤΑ είναι η τελευταία.

Τη συμφωνία του με το ψήφισμα αντίδρασης εξέφρασε και ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Χρήστος Θεοδωρακόπουλος.

Γ.Σ.