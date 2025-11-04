Κρίσιμες δίκες για συμβασιούχους του Δήμου Καλαμάτας

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς δύο δικαστικές υποθέσεις εργαζομένων κοινωφελούς χαρακτήρα και με προγράμματα Covid αναμένεται να κρίνουν την επαγγελματική τους συνέχεια και, κατ’ επέκταση, τη στελέχωση βασικών υπηρεσιών του Δήμου.

Η έκβαση των δικών αυτών θεωρείται καθοριστική, καθώς ενδεχόμενη αποχώρηση δεκάδων υπαλλήλων θα προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε καίριους τομείς, κάτι που αποτυπώθηκε πλήρως στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Η εκδίκαση της έφεσης των εργαζομένων κοινωφελούς χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας έχει προγραμματιστεί για σήμερα, έχοντας δικαιωθεί πρωτόδικα.

Με αφορμή την ψήφιση παρεμφερούς θέματος (ορισμός δικαστικού επιμελητή λόγω δικαστικής υπόθεσης 35 υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επιδόσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση) ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ρώτησε τί σκοπεύει να κάνει ο Δήμος με την εκδίκαση της έφεσης των εργαζομένων κοινωφελούς χαρακτήρα σήμερα και αν θα ακολουθήσει την τακτική με τους εργαζόμενους με πρόγραμμα Covid ώστε να παραταθεί η παρουσία τους.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα δεν είναι νομικό, καθώς το σκέλος αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά το πώς θα ενημερωθούν τα συστήματα του Δήμου με τέτοιο τρόπο ώστε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να συνεχίσουν να είναι τυπικά αορίστου χρόνου. Η ίδια εξήγησε πως αυτή τη στιγμή θεωρούνται ορισμένου χρόνου βάσει του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, και ότι εργάζονται νομίμως στο Δήμο με την απόφαση που έχουν, μέχρι έκδοσης απόφασης επί της εφέσεως. Στη συνέχεια, αφού ανέλυσε τις λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο ξεχωριστές κατηγορίες εργαζομένων και το ιστορικό τους, σημείωσε πως η δικάσιμος για τους εργαζόμενους Covid έχει οριστεί για τον Μάϊο του 2026, διευκρινίζοντας πως και αυτοί εργάζονται νομίμως στο Δήμο, ωστόσο δεν λογίζονται ως αορίστου χρόνου. “Ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι η μηχανογράφηση του Δήμου. Δεν μπορεί το μηχανογραφικό σύστημα να ζητά συγκεκριμένη ημερομηνία εργασίας αλλά από την άλλη τα νομικά να λένε πως αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας αγωγής” πρόσθεσε η κα Κουμάντου, λέγοντας πως είναι υποχρέωση του Δήμου να ξεκαθαρίσει το “πότε”.

“Είναι δύο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε, το ένα σήμερα και το άλλο τον Μάϊο” συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως τηρήθηκε από το Δήμο η σωστή σειρά από πλευράς πρωτοβουλίας κινήσεων. “Η θέση του Δήμου είναι πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως αύριο το πρωί και κατ’ επέκταση τον Μάϊο του 2026 θα φύγουν από το Δήμο σχεδόν 70 άνθρωποι που καλύπτουν θέσεις σε Πολεοδομία, Καθαριότητα, και Διεύθυνση Οικονομικών κ.α.” συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Χανδρινός, επανέλαβε την άποψή του πως ο Δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για να εξυπηρετηθούν έστω και έμμεσα αυτοί οι άνθρωποι και να βοηθηθούν, δείχνοντας ευελιξία.