Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Η επιτροπή αποτελείται από τους: Χρήστο Τζαβέλλα αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης ως εκπρόσωπο του Δήμου Τριφυλίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Μαρία Παναγοπούλου αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μαρουδή Κολιτσίδα κτηνίατρο, μέλος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχαήλ Διαμαντόπουλο κτηνίατρο, μέλος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Γρηγόριο Παγάνη μέλος του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τη Νατάσα Βασιλοπούλου, μέλος της Φιλοζωικής Ομάδας Δυτικής Μεσσηνίας «Stray Hope». Κωνσταντίνο Γιακουμάκη μέλος του Φιλοζωικού Τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Ζωή Σπανού πρόεδρο της Φιλοζωικής Ομάδας Δυτικής Μεσσηνίας «Stray Hope». Πάτρικ Ασημακόπουλο εκπαιδευτή σκύλων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Κατερίνα Πεζώνη εκπαιδεύτρια σκύλων.

Κ.Μπ.

