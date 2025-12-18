Δύο συλλήψεις για διακίνηση χασίς σε Καλαμάτα και Κάμπο

Δύο ακόμη διακινητές ναρκωτικών στην Καλαμάτα και σε περιοχή του δήμου Δυτικής Μάνης συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις που αφορούν έναν 58χρονο και έναν 31χρονο, Ελληνες και οι δύο, που διακινούσαν ποσότητες χασίς σε τοξικομανείς έναντι 10 ευρώ το γραμμάριο.

Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν 58χρονο που ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη προχθές το μεσημέρι στην Καλαμάτα, έχοντας πάνω του μια συσκευασία με 46,5 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά έναν 31χρονο που διακινούσε χασίς σε χρήστες τόσο στην Καλαμάτα όσο και στον Κάμπο Δυτικής Μάνης.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Κάμπο και σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 67 γραμμάρια χασίς σε μια συσκευασία.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στον Κάμπο που βρέθηκε μια ζυγαριά, αλλά και σε σπίτι που διατηρεί στην Καλαμάτα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,4 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι.

Παράλληλα κατασχέθηκε το όχημα του ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.