Ενημέρωση για τη βία κατά των γυναικών

08:47 05/11
Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγγελή. Στην ενημερωτική εκδήλωση κατά την οποία θα επιχειρηθούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποια είδη βίας υπάρχουν;», «πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια;» και «τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης» θα συμμετέχουν η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαριλένα Γυφτέα, ο δικηγόρος Δημήτριος Καούνης και η ψυχολόγος Msc-ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα.