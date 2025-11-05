Καλαμάτα: Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Μεχρι την Παρασκευή μάλιστα τα αυτοκίνητα που θα έχουν απομακρυνθεί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20, ενώ παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει τη σήμανση των εγκαταλελειμμένων με τα ειδικά πορτοκαλί αυτοκόλλητα, προειδοποιώντας ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες ότι εάν δεν τα απομακρύνουν, θα τα σηκώσει ο γερανός του αναδόχου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χθεσινή συνάντηση του αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Κώστα Παπαδάκη με τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες τις Π.Ε. Μεσσηνίας, ώστε να υπάρξει συντονισμός για την παροχή των στοιχείων των ιδιοκτητών των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα χωρίς να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, τότε πριν την απομάκρυνσή τους, ζητείται η συνδρομή των αστυνομικών αρχών για να διαπιστωθεί εάν έχουν εμπλακεί σε παράνομές ενέργειες.

Δ.Πλ.