"Εφυγε" ο πρώην δήμαρχος Κυπαρισσίας Ηλίας Τσίγγανος

Εφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην δήμαρχος Κυπαρισσίας Ηλίας Τσίγγανος.

Ο εκλιπών ήταν οδοντίατρος και διετέλεσε δήμαρχος Kυπαρισσίας συνολικά για 23 χρόνια, εκ των οποίων τα 16 συνεχόμενα (4 συνεχείς θητείες από το 1991 έως και το 2006.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Πληροφορίες για την κηδεία του να ανακοινωθούν προσεχώς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ

Με αφορμή την εκδημία του Ηλία Τσίγγανου ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα, σήμερα, την είδηση του θανάτου, του πρώην δημάρχου Κυπαρισσίας και οδοντιάτρου, Ηλία Π. Τσίγγανου.

Ο εκλιπών, ως αγαπητός άνθρωπος, ως αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ως εξαίρετος επιστήμων και κυρίως, ως επιτυχημένος δήμαρχος Κυπαρισσίας, για τέσσερις συνεχόμενες θητείες (έτος 1991 - έτος 2006), υπηρέτησε τον τόπο του, αφήνοντας το δικό του, ξεχωριστό αποτύπωμα, στην Αυτοδιοίκηση.

Προσφέροντας, σε αυτόν και τους συμπολίτες του, με ήθος, με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά, με αφοσίωση, με αξιοθαύμαστο ζήλο, με δουλειά και με πολλή αγάπη, έργο μεγάλο και ξεχωριστό, το οποίο και αφήνει, με το φευγιό του, ως παρακαταθήκη.

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας, εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην

οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς επίσης και στην κοινωνία της γενέτειράς του πόλης, της Κυπαρισσίας.

Αιωνία η μνήμη του και καλό του ταξίδι, στο φως!"