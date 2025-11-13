Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας: Εγκρίθηκαν οι προτάσεις για ονομασία οδών και περιοχών

Πρόκειται για μια εκτενή και τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από δημόσια πρόσκληση συμμετοχής των πολιτών, συγκεντρώνοντας πλήθος προτάσεων με ιστορική, τοπική και πολιτιστική σημασία.

Η ανταπόκριση των δημοτών υπήρξε εντυπωσιακή, με δεκάδες ιδέες που ανέδειξαν πρόσωπα και γεγονότα συνδεδεμένα με τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα. Ανάμεσα στα ονόματα που προτείνονται για νέες οδούς ξεχωρίζουν οι πρώην πρόεδροι Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος και Κάρολος Παπούλιας, σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο αρχαιολόγος Πέτρος Θεμέλης, καθώς και άλλοι επιφανείς Μεσσήνιοι, όπως ο ποιητής Δημήτρης Ντάβος, ο φωτογράφος Χρήστος Αλειφέρης, ο δάσκαλος ψαλτικής Γιώργος Πλεμμένος και ο ποδοσφαιριστής Μίμης Στεφανάκος. Παράλληλα, τιμώνται μορφές της εθνικής ιστορίας, όπως ο Παπα-Τούρτας και οι Ντρέδες του 1821, καθώς και προσωπικότητες του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων ο Μάνος Κατράκης, ο Θανάσης Βέγγος, η Κική Δημουλά, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Πάτρικ Λη Φέρμορ. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη τοπωνύμια που διασώζουν τη μνήμη και τη φυσιογνωμία της Μεσσηνίας (Πολυλίμνιο, Εγκλιανός, Ρέκιτσα κ.α.), ενώ για περιοχές της πόλης, όπως τα Γιαννιτσάνικα, η Καλλιθέα και ο Κορδίας, προβλέπεται ονοματοθεσία και μετονομασία οδών. Παράλληλα, δεν παραλείπονται άγιοι που συνδέονται με τη Μεσσηνία (Άγιος Βησσαρίων, Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος κ.α.).

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Παναγιώτης Λύρας, η συμβολή κάθε δημότη, επώνυμη ή ανώνυμη, αποτελεί ένδειξη ενδιαφέροντος και αγάπης για την πόλη. “Οι ιδέες, οι αναφορές και οι σκέψεις συνεκτιμήθηκαν με σοβαρότητα στο πλαίσιο της συνολικής επεξεργασίας των προτάσεων, που θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική εισήγηση της Κοινότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι η Κοινότητα Καλαμάτας είναι θεσμός ζωντανός και ανοιχτός στους πολίτες της, που τιμά τη μνήμη, σέβεται την ιστορία και χτίζει το μέλλον με τη φωνή όλων” υπογράμμισε. Σε παρατηρήσεις μελών του Συμβουλίου ξεχώρισε ότι κυριαρχούν τα ανδρικά ονοματεπώνυμα έναντι των γυναικείων, καθώς και ότι σε κάποιους δρόμους σήμερα συναντά κανείς οδούς όπως της “Αγάπης”, προκύπτοντας ανάγκη τροποποίησης κάποιων εξ αυτών. Στη συνέχεια ακολούθησαν προτάσεις και άλλων ονομάτων που θα μπορούσαν να μπουν σε οδούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Παναγιώτης Λύρας ώστε να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο.

Παράλληλα, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η τοποθέτηση του Παύλου Κατσιλιέρη. Ο ίδιος εκτίμησε πως η λίστα καλό είναι να εμπλουτιστεί με επιστήμονες που τίμησαν την Καλαμάτα, την Μεσσηνία και την Ελλάδα, προτείνοντας τον καθηγητή Γιάννη Μπάκα, έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς όλων των εποχών, καθώς και τον καθηγητή Γιάννη Μπιτσάνη, με σπουδαία πορεία και στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Παναγιώτης Λύρας συμφώνησε πως είναι αξιόλογα ονόματα, λέγοντας πως θα συζητηθούν σε επόμενη φάση. Ο κ. Κατσιλιέρης υπενθύμισε ακόμα το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας πριν πέντε χρόνια ώστε να ονομαστεί κεντρικός δρόμος της πόλης “Oδος Πέτρου Κατσιλιέρη”, ύστερα από την είδηση του θανάτου του αδερφού του, πρώην βουλευτή και αντιδημάρχου.

Μετονομασία της συνοικίας Κορδίας σε “Νέα Ιωνία Καλαμάτας”

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ενέκρινε κατά πλειοψηφία μια απόφαση ιστορικής και συμβολικής αξίας. Πρόκειται για τη μετονομασία της συνοικίας Κορδίας σε “Νέα Ιωνία Καλαμάτας”. Η πράξη αυτή αποτελεί φόρο τιμής στους Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη και συνέβαλαν καθοριστικά στη φυσιογνωμία και την ανάπτυξή της. Η απόφαση σηματοδοτεί την αναγνώριση της προσφυγικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής μετέφεραν από τη γη της Ιωνίας. Ο “Κορδίας” υπήρξε ο αρχαιότερος προσφυγικός συνοικισμός της Καλαμάτας, ένας τόπος που γεννήθηκαν οικογένειες, αναπτύχθηκαν επαγγέλματα και άνθισε η μικρασιάτικη παράδοση. Για το θέμα πάντως υπήρξαν μέλη που ψήφισαν “λευκό”, εκτιμώντας πως δεν συντρέχει λόγος να γίνει η μετονομασία, καθώς η συνοικία με τη σημερινή της ονομασία έχει συνδεθεί με πολλές γενιές.