4 χρόνια αναμονή για το δίκτυο ύδρευσης στις κοινότητες Λογγάς και Αδριανής!

Μια ακόμα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Λογγάς και Αδριανής, προϋπολογισμού 1.196.774,19 ευρώ μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, 4 χρόνια και 2,5 μήνες μετά τη συμβατική προθεσμία του(!), ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Οπως επισημάνθηκε, “η παράταση θα δοθεί με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου”.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση του Δήμου Μεσσήνης, το έργο που περιλαμβάνει και αντικατάσταση των υπαρχόντων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού της Κλεισούρας, “έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου στο 80%. Η εξέλιξη του έργου έχει καθυστερήσει λόγω της βραχώδους σύστασης του εδάφους, των εκτεταμένων βροχοπτώσεων του Οκτωβρίου, της ύπαρξης πολλών δικτύων κοινής ωφελείας, αλλά και της στενότητας των οδών στην Τ.Κ. Ανδριανής. Ακόμα, απαιτείται και η έγκριση του 2ου ΑΠΕ”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”, υλοποιείται με έκπτωση 58,15% και η συμβατική του προθεσμία ήταν μόλις 12 μήνες, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2022(!).