Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μεσσήνης

Σύμφωνα με την εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή, το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου, με την επισήμανση ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής να μπορούν μεταβάλλονται, εάν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν, είναι: - Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 19:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κεντρική πλατεία του Πεταλιδίου. - Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης. - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 19:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κεντρική πλατεία της Ανδρούσας. - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 20:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κεντρική πλατεία της Βαλύρας. Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, 11:00 “Το Χριστόψωμο της πόλης μας” και δημιουργικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και στολισμό δέντρων ευχών στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης. 19:00 5ος Νυχτερινός αγώνας δρόμου Μεσσήνης “Christmas Night Run”.

Οσον αφορά τις δαπάνες που εγκρίθηκαν: Για την προμήθεια 13 φυσικών δένδρων (έλατα) για τις ανάγκες στολισμού των Κοινοτήτων του Δήμου, 2.220 ευρώ. Για την ηχητική - φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων φωταγώγησης των χριστουγεννιάτικων δέντρων και τις δύο επιπλέον εκδηλώσεων στη Μεσσήνη, 5.320 ευρώ.