Σκουπιδότοπος αντί για Περιβαλλοντικό Πάρκο στον Νέδοντα

Παραμένει και “αναπτύσσεται” ο σκουπιδότοπος, η εικόνα της βρωμιάς και της εγκατάλειψης στο Νέδοντα, στον χώρο που από το ΓΠΣ της Καλαμάτας προβλέπεται να δημιουργηθεί περιβαλλοντικό πάρκο. Και οι διαδικασίες για τη δημιουργία του πάρκου καθυστερούν.

Για την εικόνα αυτή δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, που περιμένουν επιτέλους, να δρομολογηθούν και να γίνουν πράξεις οι υποσχέσεις της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του χώρου.

Στον χώρο μεταξύ των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και του ποδοσφαιρικού γηπέδου “Γιώργος Λουκαρέας”, κάτω από την εντυπωσιακή γέφυρα του αυτοκινητόδρομου, η δημοτική αρχή λειτουργεί εδώ και χρόνια σημείο εναπόθεσης κλαδεμάτων. Ομως, το σημείο αυτό έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο. Εκεί, πέρα από τα κλαδέματα, πετιούνται στρώματα, καρέκλες, λάστιχα και άλλα άχρηστα αντικείμενα, που βρωμίζουν και ρυπαίνουν τον τόπο. Μάλιστα, αυτές τις μέρες τα στρώματα και τα άλλα άχρηστα υλικά έχουν φθάσει σχεδόν στον δρόμο προς το Πεδίο Βολής.

Ακόμα, ο χώρος έχει μεταβληθεί και σε μπαζότοπο, καθώς εκεί εναποτίθενται μεγάλες ποσότητες χωμάτων από το έργο κατασκευής της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Αγιάννη Καρβούνη. Τα χώματα έχουν υψωθεί, έχουν γίνει “βουνό” και μηχάνημα την Πέμπτη τα κατέβαζε και τα έστρωνε.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η κατάσταση αυτή είναι που προκαλεί τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, που μας υπενθύμισαν τις προεκλογικές δεσμεύσεις του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μία από τις πιο πρόσφατες ήταν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 9 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας στην “Ε”:

«Το θέμα του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα είναι κυρίαρχο για τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, το παρακολουθεί προσωπικά ο δήμαρχος και μέσα στον Μάιο εκτιμάται ότι θα δρομολογηθεί η προγραμματική σύμβαση με την Ανάπλαση Α.Ε. (του Δήμου Αθηναίων) για την εκπόνηση των μελετών».

Τις απόψεις αυτές επεσήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη.

Ειδικότερα, ο Β. Τζαμουράνης υπενθύμισε στον δήμαρχο ότι “μία από τις εξαγγελίες σας προεκλογικά και μετεκλογικά ήταν η μεταφορά των συνεργείων και η ανάπλαση του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα” και παρατήρησε: “Πέρα από τα συνεργεία, υπάρχει ένας σκουπιδότοπος με κλαδέματα και άλλα σκουπίδια, Την ημέρα των εγκαινίων του Ανοιχτού Θεάτρου παρουσία του κ. Σπανάκη είχατε πει ότι τη μελέτη θα την έκανε το υπουργείο Εσωτερικών. Τι έχει συμβεί και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα”.

“Αυτό το θέμα είναι κυρίαρχο για μας, το παρακολουθώ προσωπικά και πιέζω προς κάθε κατεύθυνση”, απάντησε ο κ. Βασιλόπουλος και παρατήρησε: “Είναι από τις προεκλογικές δεσμεύσεις που αναφέρομαι σε κάθε ευκαιρία. Πήγα στον υπουργό Εσωτερικών και του ζήτησα χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε τις μελέτες. Επικοινωνήσαμε εκείνη τη στιγμή με την «Ανάπλαση Α.Ε.», υποσχέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος να φτιάξουμε μια προγραμματική για να γίνει αυτό, η συνεργασία. Δηλαδή, χρήματα από το υπουργείο σε συνεργασία μαζί μας, με δικά μας μέσα να συντάξουμε μελέτες. Δεν είναι μόνο η μεταφορά των συνεργείων στον Βιολογικό Καθαρισμό, είναι και η ανάπλαση του περιβαλλοντικού πάρκου με βοτανικούς κήπους. Περιμένουμε να μας έρθει η προγραμματική, το μνημόνιο συμφωνίας που θα υπογράψουμε και το περιμένουμε. Μέσα στον Μάιο θα δρομολογηθεί. Αν δεν βρεθεί λύση, θα ψάξουμε και άλλους τρόπους”.

Συνεχίζοντας, για τα κλαδέματα είπε ότι “φεύγουν, έληξε, όμως, η σύμβαση και συγκεντρώθηκαν περισσότερα, αλλά θα αδειάσει πάλι ο χώρος” και πρόσθεσε: “Αλλοι δήμοι πληρώνουν 100 ευρώ τον τόνο και μεις 18 με 25 ευρώ. Είναι πάρα πολύ μικρό το κόστος”.

* Στο φαράγγι του Νέδοντα (περιοχή “Natura 2005”), που ξεκινάει στα βόρεια του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, προβλέπεται από το ΓΠΣ η δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου (Περιοχή Π.ΝΕΔ.βάσει ΓΠΣ).