Ο πρόεδρος και ceo της “Ολυμπία Οδoύ” Παναγιώτης Πανανικόλας στην “Ε”: “Ξαναβλέπουμε τις μελέτες στον Καϊάφα”  

Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση και του τελευταίου τμήματος της Πατρών - Πύργου και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην συνέχιση της “Ολυμπίας Οδού” με σκοπό ο σημαντικός αυτός αυτοκΙνητοδρόμος να “κουμπώσει” με αυτόν του “Μορέα” και να κλείσει έτσι το οδικό “δαχτυλίδι” της Πελοποννήσου.

Με αφορμή την επικείμενη παράδοση των τελευταίων 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου και συγκεκριμένα του τμήματος από τον Αλισσό έως το Μιντιλόγλι, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Ολυμπία Οδός Α.Ε.” Παναγιώτης Πανανικόλας μίλησε στην “Ε” για τη σημαντικότητα του νέου αυτοκινητοδρόμου, τις προοπτικές επεκτάσεις, αλλά και για την «Πολιτιστική Διαδρομή της Ολυμπίας Οδού» σε συνεργασία με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”.

Ιδιαίτερα για τη συνέχιση του δρόμου προς τα νότια σημειώνει ότι “από τεχνικής πλευράς, με εντολή του Υπουργείου αυτή την περίοδο ξαναβλέπουμε τις μελέτες και πιο συγκεκριμένα την περιοχή του Καϊάφα”.

- Η Πατρών- Πύργου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομής στη χώρα και τη μεγαλύτερη στη δυτική Πελοπόννησο. Ποιο είναι το σχέδιο για την ολοκλήρωση και παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων και ποια οφέλη αναμένεται να αποφέρει στους πολίτες;

Διανύοντας τον μήνα της παράδοσης των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της Πατρών-Πύργου, που αφορά το τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών μέχρι τα Καμίνια- ολοκληρώνονται η ασφαλτόστρωση, οι δύο κόμβοι στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ., μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα, δύο μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα και τα υπολειπόμενα κτήρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια. Συνεχίζονται, επίσης, οι συμπληρωματικές εργασίες που μας ανατέθηκαν πριν λίγους μήνες, που αφορούν κυρίως αντιπλημμυρικά και συνδετήριες οδούς με το παρόδιο δίκτυο. Παράλληλα, προχωράμε στη σταδιακή εφαρμογή όλων των καινοτομιών που διαθέτει η Ολυμπία Οδός από την Ελευσίνα- Πάτρα, αρχής γενομένης από τη χιλιομετρική χρέωση. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε έναν «έξυπνο» αυτοκινητόδρομο που διευκολύνει τις μετακινήσεις με εργαλείο την τεχνολογία.

Όπως αναμενόταν, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά, μηδένισε τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες. Ήδη ο χρόνος του ταξιδιού Αθήνα -Πύργος γίνεται σε περίπου 3 ώρες, μία μείωση της τάξης του 50%. Και σε αυτά τα βασικά οφέλη θα πρέπει να προσθέσουμε τη βελτίωση της πρόσβασης σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως η Αρχαία Ολυμπία, την ενίσχυση των εμπορευματικών μετακινήσεων και τη σύνδεση με άλλα δίκτυα μεταφοράς όπως αεροδρόμια και λιμάνια.

- Έχετε χειριστεί μεγάλα έργα υποδομής, όπως η Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και η ολοκλήρωση της πολύπαθης Κορίνθου-Πατρών, η οποία μάλιστα είχε ιδιαίτερες διαχειριστικές δυσκολίες λόγω της ταυτόχρονης κατασκευής και λειτουργίας. Από την εμπειρία σας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του αρχικού έργου της Ολυμπίας Οδού με την κατασκευή του τμήματος Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα;

Δεν θα κρύψω τη χαρά μας για το γεγονός πως η Πατρών-Πύργου είναι πλέον πραγματικότητα. Γιατί πέραν των σημαντικών ωφελειών που έχει για τις τοπικές οικονομίες, δεν ξεχάσαμε ποτέ πως ήταν τμήμα του αρχικού έργου, όπως και το Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα. Θέλουμε να πιστεύουμε πως έχοντας ξεπεράσει μια οικονομική κρίση, μια πανδημία, έναν πόλεμο, γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις κατασκευές, το επιτυχές παράδειγμα της Πατρών-Πύργου μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για την ολοκλήρωση του έργου στο άμεσο μέλλον. Έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε την απόσταση μέχρι τον “Μορέα” και να δημιουργήσουμε το λεγόμενο «δαχτυλίδι της Πελοποννήσου». Αποδείξαμε όλοι μαζί, η Πολιτεία, οι δανειστές, οι κατασκευαστές, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και εμείς ως Διαχειρίστρια εταιρεία πως με συναντίληψη και συντονισμένες προσπάθειες μπορούμε να καταφέρουμε δύσκολα έργα.

Από τεχνικής πλευράς, με εντολή του Υπουργείου αυτή την περίοδο ξαναβλέπουμε τις μελέτες και πιο συγκεκριμένα την περιοχή του Καϊάφα, η οποία είχε απενταχθεί στην πρώτη περίοδο του έργου λόγω προσφυγών στο ΣτΕ. Στόχος μας είναι να βρεθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου, που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, να προστατεύει το περιβάλλον και να είναι βιώσιμο από οικονομικής πλευράς για όλους.

- Η συνεργασία σας με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ για την «Πολιτιστική Διαδρομή της Ολυμπίας Οδού» αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα που συνδέει τις υποδομές με τον πολιτισμό. Ποιο είναι το όραμα πίσω από αυτή τη συνέργεια και ποιόν ρόλο διαδραματίζει στην ταυτότητα του έργου;

Τα μεγάλα οδικά έργα ανέκαθεν αποτελούσαν στοιχεία πολιτισμού. Το είδαμε καθαρά στην κατασκευή της Κορίνθου- Πατρών, με τα 430 χιλιόμετρα ανασκαφών, την αλλαγή χάραξης σε 5 σημεία, τις 40 προσφυγές στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Το βλέπουμε και στη λειτουργία τους, είναι καταρχήν δίκτυα μεταφοράς, αλλά ταυτόχρονα και πολυτροπικές υποδομές που διασυνδέουν ανθρώπους, πολιτιστικά τοπόσημα και τοπικές οικονομίες.

Αυτή την ιδέα αποτυπώσαμε με τον Σταύρο Μπένο στο πρόγραμμα «Λεωφόροι Πολιτισμού». Τη σύνδεση των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων με την πολιτιστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σήμερα που οι δρόμοι καλούνται να καλύψουν όλο και πιο πολύπλοκες ανάγκες της κοινωνίας μας.

Πιστεύω πως, αυτή η σύνδεση των αυτοκινητόδρομων με το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα των περιοχών από τις οποίες διέρχονται, αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον. Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Πολιτισμού» θα είναι επωφελές για την Πολιτεία, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, γιατί θα συμβάλει στην ανάδειξη των μνημείων και θα εξασφαλίσει την προσβασιμότητα και τη σταθερή και ποιοτική φροντίδα τους από τους Παραχωρησιούχους των οδικών έργων.