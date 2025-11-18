eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 09:59

Καλαμάτα: Καταγγελία του Γ. Μπάκα για υπογραφές τρίτων σε εισήγησή του - Αμηχανία στη Δημοτική Επιτροπή

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για τη λήψη απόφασης κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δαμοφώντος με το αιτιολογικό πως εμποδίζεται η κατασκευή νεοαναγειρόμενης οικοδομής κλήθηκε να ψηφίσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Πριν την συζήτηση ωστόσο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας κατήγγειλε στο σώμα πως δεν είχε βάλει την υπογραφή του για το θέμα και ότι πιθανότατα αυτή μπήκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, επικρατώντας αμηχανία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τον προέτρεψε να ρωτάει για τέτοια θέματα πρώτα τους άμεσα εμπλεκόμενους ώστε να διαπιστώσει τί ισχύει, ενώ μετά από πρόταση του Γιάννη Μπάκα να αποσυρθεί το θέμα, ο ίδιος το αρνήθηκε.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός πως παρότι είχε να εισηγηθεί αυτό και ένα ακόμα θέμα, ο Γιάννης Μπάκας αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας από την πλευρά του δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη αυτή, μένοντας να φανεί αν θα υπάρξουν προεκτάσεις.

Κατηγορία Δήμοι
