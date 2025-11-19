Το παστέλι Ζευγολατιού στο εκθετήριο του Δήμου Καλαμάτας

Τον νέο κύκλο θεματικών εκδηλώσεων και γευσιγνωσιών που πραγματοποιούνται στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων συνεχίζει ο Δήμος Καλαμάτας, φιλοξενώντας αυτή την εβδομάδα μια ιδιαίτερη παρουσίαση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Μεσσηνίας –το παστέλι Ζευγολατιού, από την ΚΑΠΑ Ευμελείν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28). Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τη διαδικασία παραγωγής του παραδοσιακού παστελιού, να απολαύσουν γευσιγνωστικά δείγματα και να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους της εταιρείας, που συνεχίζουν με μεράκι και συνέπεια μια αυθεντική μεσσηνιακή γαστρονομική παράδοση. Η δράση εντάσσεται στον νέο κύκλο παρουσιάσεων που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από εμπειρίες γεύσης, αφήγησης και προσωπικής επαφής με τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.