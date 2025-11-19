Δύο συνεδριάσεις σήμερα Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Η πρώτη στις 5, είναι η συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 10 θέματα με σχετικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και 4 από προέδρους κοινοτήτων και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου.

Η δεύτερη στις 7, που στα πιο ενδιαφέροντα θέματα περιλαμβάνει τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, την έγκριση των εγγραφών ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου, την χορήγηση άδειας τομής για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οδό Αθηνών και στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Τρίπολης, την επέκταση του ωραρίου 7 σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ του Δήμου και δύο θέματα για την πυροπροστασία και την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, που έχουν καταθέσει οι επικεφαλής των παρατάξεων των μειοψηφιών Βασίλης Τζαμουράνης και Δημήτρης Οικονομάκος.