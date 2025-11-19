Σπάρτη: Ανανεωμένο και πλήρως λειτουργικό το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο – Όλες οι παρεμβάσεις βελτίωσης που έχουν γίνει (φωτογραφίες)

Ανανεωμένο και πλήρως λειτουργικό είναι πλέον το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Σπάρτης, μετά την ολοκλήρωση σειράς παρεμβάσεων για τη βελτίωση σε επίπεδο υποδομών και για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Ο Δήμος Σπάρτης μάλιστα εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το θέμα:

"Έχοντας παραλάβει την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση με συσσωρευμένα προβλήματα και χωρίς άδεια πυρασφάλειας, με συνέπεια οι αγώνες να γίνονται χωρίς την παρουσία θεατών, η Δημοτική Αρχή έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αγωνιζομένων και των θεατών, εξασφαλίζοντας ήδη από τον Ιανουάριο 2024 την άδεια πυρασφάλειας του κτηρίου.

Παράλληλα, στο διάστημα που ακολούθησε, έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

• Αλλαγή σε μπασκέτες, ταμπλό και στεφάνια.

• Αλλαγή του παλαιού φωτισμού και τοποθέτηση νέων σύγχρονων φωτιστικών led για τον καλύτερο φωτισμό του αγωνιστικού χώρου.

• Εγκατάσταση τριών νέων κλιματιστικών τύπου ντουλάπας για ψύξη και θέρμανση.

• Βάψιμο σε όλο το γήπεδο, εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και εξωτερικά της κτηριακής εγκατάστασης.

• Εργασίες σε αποδυτήρια και αλλαγές σε είδη υγιεινής, πλακάκια, βρύσες, κλπ.

• Αντικατάσταση του παλαιού και προβληματικού πίνακα, που είχε εγκατασταθεί πριν από περίπου 15 χρόνια, με νέο ηλεκτρονικό πίνακα τελευταίας τεχνολογίας μαζί με χρονόμετρα των 24 δευτερολέπτων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων και τη μετάδοση σε real time των αποτελεσμάτων.

• Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μόνωσης της οροφής.

Η Δημοτική Αρχή προχωρά στην ανανέωση και βελτίωση των κεντρικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη εντάξει το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο και το Ματάλειο Δημοτικό Κολυμβητήριο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για το καθένα. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται, επίσης, η υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, ύψους 630 χιλ. ευρώ.

Με σταθερά βήματα υλοποιούμε τη στρατηγική εκσυγχρονισμού των παλαιωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, προκειμένου οι δημότες και τα αθλητικά σωματεία να μπορούν να αθλούνται και να αγωνίζονται με ασφάλεια και σύγχρονες υποδομές".