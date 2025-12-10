Το τρένο θα σφυρίξει συμβολικά μετά από 10 χρόνια: Προχωρούν οι ετοιμασίες στη γραμμή της Καλαμάτας

Μιλάμε για το εορταστικό τρένο που θα έρθει από το μηχανοστάσιο της Καλαμάτας στον σιδηροδρομικό σταθμό, γύρω στη 1 το μεσημέρι, με τον Αγιο Βασίλη και τα ξωτικά του, που θα μοιράσουν δώρα στα παιδιά.

Πρόκειται για την επιβατική αμαξοστοιχία ΜΑΝ, με γερμανικό κινητήρα και κατασκευής στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, που από το 1991 έκανε δρομολόγια στο δίκτυο της Πελοποννήσου, με τα τελευταία της ταξίδια να είναι στο πανηγύρι της Μεσσήνης τον Σεπτέμβριο του 2015.

Στο μηχανοστάσιο Καλαμάτας βρίσκονται τεχνικοί του ΟΣΕ από το μηχανοστάσιο του Πύργου, με επικεφαλής τον μηχανοστασιάρχη, που ετοιμάζουν δύο αμαξοστοιχίες ΜΑΝ, οι οποίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι δύο αμαξοστοιχίες θα ενωθούν και τα 4 βαγόνια με συνολική δυναμικότητα 220 καθήμενους επιβάτες, θα κινηθούν προς τον σταθμό της Καλαμάτας, από τη γραμμή του μηχανοστασίου (τη βόρεια). Το τρένο θα σταθμεύσει στη δεύτερη γραμμή, για να υπάρχει αρκετός χώρος για τον συγκεντρωμένο κόσμο και ιδιαίτερα για τα παιδιά και να αρθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Στις ετοιμασίες συνδράμει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις.

Στον χώρο του σταθμού θα στηθεί γιορτή με παιδικά δρώμενα, με βασικό άξονα την ψυχαγωγία και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών, τα οποία θα παραλάβουν το δώρο τους από τον Άγιο Βασίλη μετά την άφιξη της αμαξοστοιχίας. Τα παιδιά με τις οικογένειές τους θα επιβιβαστούν στην αμαξοστοιχία για μια μικρή διαδρομή μέχρι τον Νέο Κόσμο (μεταξύ Αγίου Δημητρίου Κοκκορόγιαννη και μηχανοστασίου) και επιστροφή στον σταθμό. Αν είναι πάρα πολύς ο κόσμος, το τρένο θα κάνει και δεύτερη φορά τη διαδρομή.

Ο Δήμος Καλαμάτας συνέχισε χθες τις εργασίες καθαρισμού της γραμμής, που έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως διαπίστωσαν οι τεχνικοί του ΟΣΕ παραμένει σε καλή και ασφαλή κατάσταση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ετοιμασιών έχει ανοίξει και η πόρτα στο πρώτο φυλάκιο ισόπεδων διαβάσεων (στην οδό Νέδοντος), που απέκλειε τον χώρο του σταθμού και ξηλώθηκε μέρος της ασφάλτου στη διάβαση της γραμμής.

Η συμβολική κυκλοφορία του τρένου μετά από 10 χρόνια, οργανώνεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας και της “Φάρις”, με τη συμβολή του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και της PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./ΟΣΕ.

Γ.Σ.