Αυτοδύναμη η παράταξη του Σωτήρη Τσώνη στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Κέρδισε 8 έδρες (από τις 15 στο Δ.Σ.), 5 πήρε η “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” ΔΑΣ, όσες είχε και πριν και 2 έδρες η πρωτοεμφανιζόμενη “Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη Εργαζομένων Καρέλια”.

Αναλυτικά, η “Συνεργασία” πήρε 103 ψήφους, η ΔΑΣ 56 και η Α.Δ.Π.Ε. Καρέλια 23.

Από τη “Συνεργασία” εκλέγονται ο Σωτήρης Τσώνης και (με αλφαβητική σειρά) οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Σπύρος Κούτρας, Σταύρος Λάμιας, Βασίλης Λειβαδίτης, Παναγιώτης Μουλάς, Αναστάσιος Σπυρόπουλος και Αντώνης Τσώνης.

Από τη ΔΑΣ εκλέγονται (με αλφαβητική σειρά) οι Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και η 5η θέση “παίζεται” από τον Βασίλη Παπαϊωάννου και τον Κωνσταντίνο Σιψά.

Από την Α.Δ.Π.Ε. Καρέλια εκλέγονται οι Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος και Αναστάσιος Μαλαπάνης.

*Στην Εξελεγκτική Επιτροπή, από τη “Συνεργασία” εκλέγονται (με αλφαβητική σειρά) οι Λυμπέρης Ζούζουλας, Αικατερίνη Καπινιάρη και Βασιλική Κατσούλα.

